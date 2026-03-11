Dólar: Cotización del miércoles 11 de marzo

Dólar Blue: Cierre del 11 de marzo de 2023, Conocé Todos los Detalles

Hoy, miércoles 11 de marzo, el mercado ha presentado cifras clave sobre el dólar blue que todo argentino debe conocer. Aquí te contamos los valores más relevantes del día.

Cierre del Dólar Blue

El dólar blue finalizó la jornada con un valor de $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.

Dólar Oficial del Día

De acuerdo con los datos del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial se cotizó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta este miércoles.

Situación de los Dólares Financieros

Dólar MEP

El dólar MEP, o dólar bolsa, culminó el día en $1.413,90 para la compra y $1.416,20 para la venta.

Dólar CCL

El dólar contado con liquidación (CCL) se posicionó en $1.456,90 para la compra y $1.457,90 para la venta al cierre de hoy.

Dólar Cripto

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto se cotizó en $1.461,40 para la compra y $1.461,50 para la venta este miércoles.

Dólar Tarjeta

El dólar tarjeta, que establece el valor de las operaciones con tarjetas de crédito, se encuentra hoy cotizando a $1.839,50.

Riesgo País en Números

El riesgo país, uno de los indicadores económicos más relevantes, se situó en 553 puntos básicos al finalizar la jornada de hoy.