Adorni revela las razones de su viaje a Nueva York en el avión presidencial con su esposa

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha revelado detalles controvertidos sobre el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial hacia Nueva York para participar en el evento “Argentina Week”. Adorni aseguró que su decisión de que ella lo acompañara no generaría gastos extra para el Estado.

Este domingo, durante las actividades iniciales del Ejecutivo en Nueva York, se hizo viral una fotografía de Angeletti junto a la comitiva en la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, lo que desató un pedido de informe de la oposición sobre el uso de recursos públicos para el traslado de familiares de funcionarios.

El avión presidencial espera en Aeroparque. Soledad Aznarez

Durante una entrevista en A24, Adorni afirmó que Angeletti ya tenía un pasaje comprado para viajar a Nueva York y que la Presidencia la “invitó” a unirse a él, argumentando que no existían alternativas viables. “Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe”, agregó.

El jefe de Gabinete también se defendió al señalar que todos los gastos asociados al viaje, incluyendo comida y movilidad, corren por cuenta propia de Angeletti. “Los gastos de ella son de su responsabilidad. Ni siquiera mis viáticos los cubre el Estado”, reiteró.

Manuel Adorni en la jornada de networking de Argentina Week 2026. Presidencia

La controversia surgiendo en torno a la inclusión de Angeletti en el viaje presidencial ocurre en un momento en que Adorni ha visto aumentar su influencia en el Gobierno. Recientemente, se le ha otorgado la firma en todas las partidas presupuestarias, lo que le permite mayor control sobre los fondos del Estado.

Acerca del pedido de información de la oposición, Adorni minimizó la situación, manifestando: “Que haga lo que quiera la oposición. Sobre mi vida privada no hablo”. Afirmó que siempre son los mismos quienes presentan denuncias y que no siente la necesidad de justificar su vida personal.

A medida que se gestan nuevos poderes dentro del Ejecutivo, la polémica sobre el uso de recursos públicos para viajes familiares se mantendrá como un tema candente en el debate político argentino.