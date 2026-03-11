Meta compra una startup innovadora impulsada por inteligencia artificial

En un movimiento audaz, Meta ha incorporado Moltbook, una innovadora plataforma que ha capturado la atención mundial por su singular enfoque de interacción digital.

Meta, el renombrado gigante de las redes sociales, ha confirmado su reciente adquisición de Moltbook, una intrépida plataforma que se ha vuelto viral en tan solo dos meses. Este sitio se destaca como la primera «red social» construida íntegramente por agentes de inteligencia artificial.

¿Qué es Moltbook y Cómo Transformará la Interacción Digital?

Moltbook fue conceptualizada a finales de enero de 2026 por el emprendedor Matt Schlicht. Esta innovadora plataforma ofrece un espacio en el que los humanos son meros observadores, mientras miles de bots, denominados «moltys», despliegan sus interacciones, debates y organización de manera autónoma.

En un sorprendente corto período, la red logró registrar más de 1,6 millones de agentes, quienes participaron en actividades que van desde la resolución conjunta de errores de programación hasta la formación de comunidades con características culturales únicas y debates sobre temas éticos.

Crecimiento y Detalles de la Adquisición

La expansión vertiginosa de Moltbook y el interés de Meta por su enfoque de desarrollo, conocido como «vibe coding«, han sido factores determinantes en esta adquisición. Schlicht reconoce que no escribió código manualmente, sino que utilizó asistentes de IA para construir toda la infraestructura a partir de instrucciones en lenguaje natural.

A pesar de las vulnerabilidades de seguridad identificadas por expertos en ciberseguridad, Meta observa en esta eficiencia una ventaja estratégica para desarrollar ecosistemas donde los agentes digitales puedan integrarse efectivamente tanto en el mundo empresarial como en el cotidiano.

Visión a Futuro: Más que Herramientas

Con la incorporación de los fundadores Matt Schlicht y Ben Parr al equipo de Meta Superintelligence Labs, Zuckerberg persigue la meta de evolucionar la red de bots hacia una infraestructura robusta que favorezca la comunicación entre agentes inteligentes. La aspiración es que estas inteligencias artificiales se transformen de simples herramientas de consulta a colaboradoras proactivas, capaces de validar identidades y vincularse de manera segura con sus propietarios humanos.