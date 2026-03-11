Juicio «Cuadernos» sigue adelante: Cristina Kirchner deberá declarar el martes

El Tribunal Oral Federal 7 ha dado un paso firme al rechazar las defensas en el caso conocido como “Cuadernos”. Con esta decisión, se confirma que el juicio continuará, y se espera que los acusados comiencen a declarar la próxima semana.

El tribunal desestimó los recursos presentados por los abogados de los imputados, quienes cuestionaron la validez de la Ley del Arrepentido y las colaboraciones realizadas por algunos testigos. Este fallo allana el camino para que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios ex funcionarios se presenten en la audiencia.

Citas Clave: ¿Quiénes Declararán?

El martes 17 de octubre, están convocados a declarar la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido (actualmente en prisión), y su ex mano derecha, Roberto Baratta. También comparecerán otros ex funcionarios involucrados en la causa, incluyendo al ex subsecretario de Asuntos Jurídicos, Rafael Enrique Llorens, y varios ex secretarios de De Vido.

Derecho a No Declarar Pero Obligación de Presentarse

A pesar de que los acusados tienen el derecho a no declarar, el tribunal enfatizó que deberán presentarse en la audiencia programada en el edificio de Comodoro Py 2002. Aquellos que no puedan asistir en persona, tienen la opción de seguir el juicio de forma virtual.

Los Fundamentos del Tribunal

El juez Enrique Méndez Signori, uno de los miembros del tribunal, comunicó la decisión de rechazar los planteos de nulidad. Los argumentos ya habían sido discutidos en instancias anteriores, y el tribunal determinó que no se presentaron elementos nuevos que justifiquen un cambio en la decisión adoptada previamente.

Reacción a Comentarios Públicos

El abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, criticó abiertamente las declaraciones del presidente Javier Milei, quien insinuó que Cristina Fernández de Kirchner “va a seguir presa”. Esta afirmación fue vista por los defensores como una intromisión en la independencia judicial, dada la situación actual de la ex mandataria con prisión domiciliaria por otro caso judicial.

La Ley del Arrepentido en el Centro del Debate

Con respecto a la Ley del Arrepentido, el juez Méndez Signori destacó que la normativa ya estaba en vigor en el momento en que los acusados comenzaron a colaborar. Por esta razón, el tribunal considera que no se puede cuestionar su validez en esta instancia.

Un Caso Complejo con Múltiples Imputados

El juicio por la causa “Cuadernos”, que se inició en noviembre, incluye a 19 ex funcionarios, 65 empresarios y dos ex choferes. Todos enfrentan acusaciones de haber participado en una asociación ilícita que operó desde el Poder Ejecutivo entre 2003 y 2015, supuestamente organizando un sistema de recaudación a través de contratos estatales.

Entre los empresarios mencionados se encuentran figuras destacadas como Carlos Wagner y Angelo Calcaterra, acusados de estar involucrados en arreglos ilegales para la adjudicación de obras y beneficios económicos ilícitos.