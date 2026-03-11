El Banco Central adquiere US$ 67 millones y las reservas superan los US$ 46.000 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha realizado una nueva adquisición de dólares en el mercado cambiario, sumando un total de 67 millones de dólares. Este movimiento refuerza la estrategia del organismo para fortalecer las reservas internacionales del país.

En un reciente balance, las reservas internacionales brutas del BCRA registraron un ligero aumento, alcanzando los 46.043 millones de dólares, lo que se traduce en un incremento de 275 millones respecto a la jornada anterior.

Un Mes Activo para las Compras de Reservas

La institución financiera ha estado activa en las últimas 45 sesiones, acumulando compras de dólares que totalizan 3.120 millones desde el inicio del año. En el mes de marzo solamente, las adquisiciones se traducen en 408 millones de dólares.

Informe de Situación Actual

En marzo, las reservas incrementaron en 483 millones de dólares. Sin embargo, el economista Federico Machado informó que, a la fecha, las reservas netas están en -1.203 millones de dólares, un nivel similar al observado desde noviembre.

Factores que Influyen en las Reservas

Desde el BCRA, explicaron que el aumento diario de las reservas se vio beneficiado por el alza en las cotizaciones de activos, especialmente el oro, que ha llegado a cotizar a 5.200 dólares la onza.

El lunes anterior, las reservas habían caído en 236 millones de dólares, afectadas por las fluctuaciones de los precios, pero la jornada siguiente mostró un repunte del metal precioso, incrementándose más de un 1%.

Perspectivas de la Economía Internacional

Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), advirtió sobre la importancia de que las economías emergentes refuercen su resiliencia acumulando reservas de divisas. Según él, los países necesitan recursos líquidos para gestionar imprevistos y evitar volatilidades excesivas en el tipo de cambio.

Nuevo Esquema de Compras de Divisas

A partir de enero, el Banco Central ajustó su esquema de bandas cambiarias según las últimas cifras de inflación del INDEC, implementando un mecanismo para adquirir divisas y así fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Las proyecciones indican que las compras del BCRA podrían rondar entre 10.000 y 17.000 millones de dólares para el 2026, dependiendo de la situación económica. Es relevante mencionar que las adquisiciones diarias no deben superar el 5% del volumen total operado en el mercado cambiario para no alterar su dinámica habitual.

Cierre del Dólar Este Martes

Este martes 10 de marzo, el dólar oficial cerró a 1.372 pesos para la compra y 1.421 para la venta en el Banco Nación. El dólar mayorista, clave en el mercado, se ubicó a 1.400 pesos, mientras que el dólar Blue finalizó a 1.405 para la compra y 1.425 para la venta.