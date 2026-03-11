Descubre el hotel boutique que te permite dormir entre las copas de los árboles

Descubre cómo la nueva era de la hospitalidad fomenta experiencias auténticas y significativas, donde el lujo y la naturaleza se entrelazan en un entorno único.

En un mundo donde el turismo se transforma, en 2026 la hospitalidad global se enfoca en brindar experiencias enriquecedoras y memorables. A medida que los viajeros buscan conexiones culturales y el disfrute real del entorno, surge una propuesta innovadora: Entre Árboles, un hotel boutique que redefine el concepto de hospedaje en Argentina.

Tendencias de Viaje en 2026

Los viajeros contemporáneos ya no se conforman con una simple habitación; buscan vivencias intensas que se conviertan en recuerdos imborrables. Las tendencias del año destacan:

Sofisticación Experiencial

Estadías memorables que evocan historias personales.

Conexión Cultural

Diseño y gastronomía que reflejan la verdadera identidad local.

Slow Travel

Menos prisas y más oportunidades para disfrutar de la naturaleza.

Personalización

Experiencias adaptadas a las preferencias de cada huésped.

Tecnología Silenciosa

Avances que favorecen el descanso sin interrumpir la paz del entorno.

Un Refugio en la Selva

Ubicado en Pto. Iguazú, a pasos del Hito Tres Fronteras y a solo 30 minutos de las famosas Cataratas del Iguazú, Entre Árboles combina el lujo con un profundo respeto por la naturaleza. Su diseño respeta y realza la belleza de la selva misionera, creando un refugio urbano envolvente, rodeado de verde y silencio.

Con 14 «houses» interconectadas a través de pasarelas de madera, los huéspedes disfrutan de la arquitectura innovadora. Desde Birdhouses elevadas que ofrecen vistas panorámicas, hasta Treehouses al nivel del suelo que permiten una inmersión total en el entorno natural.

Gastronomía que Celebra la Región

El espacio gastronómico Monarca redefine la experiencia culinaria. Con capacidad para 70 comensales, su diseño fusiona piedra y vegetación nativa, creando una atmósfera acogedora. La propuesta gastronómica es una fusión de sabores de Argentina, Brasil y Paraguay, presentada con un enfoque gourmet. La ambientación invita a disfrutar de la selva como parte integral de la experiencia.

Para el relax, Parasoles & Javé ofrece una piscina tipo estanque rodeada de un entorno natural, ideales para descansar y revitalizarse en un ambiente holístico.

Compromiso con la Sustentabilidad

Entre Árboles se distingue por su enfoque en la sustentabilidad, utilizando paneles solares para generar energía limpia y sistemas de recolección de agua de lluvia para el riego. La construcción prioriza materiales ecoamigables, como madera reforestada y piedras locales, promoviendo la integración con el entorno y apoyando a proveedores de la región.

Un Destino para el Viajero Consciente

El perfil de huésped que busca Entre Árboles incluye a adultos que valoran el lujo experiencial y el contacto con la naturaleza. Ideales para parejas y exploradores de la zona, cada visitante encontrará privacidad, atención personalizada y una conexión auténtica con el entorno.

Si estás buscando una escapada que combine confort, diseño y un enfoque responsable hacia el medio ambiente, Entre Árboles es tu destino ideal.