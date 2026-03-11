Conmutan la pena de muerte a un inocente en EE.UU.

La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, ha decidido indultar a Charles «Sonny» Burton, un hombre de 75 años que estaba a punto de ser ejecutado por un homicidio del que no fue responsable.

El Caso Injusto de Charles Burton

Charles «Sonny» Burton fue condenado a muerte por el asesinato de un hombre durante un atraco en 1991, aunque en el momento del crimen no se encontraba en el lugar. A pesar de su ausencia, la ley de Alabama permite la ejecución de cómplices, lo que lo puso en una situación disparatada.

La Petición de Justicia

La hija de la víctima, Tori Battle, fue una de las voces que abogó por la clemencia en el caso de Burton. En una emotiva declaración, expresó su incredulidad sobre la posibilidad de ejecutar a alguien que no mató a su padre, afirmando que «mi amor por mi padre no exige otra muerte.»

Detalles del Atraco

El atraco ocurrió el 16 de agosto de 1991, cuando Burton y varios cómplices decidieron robar una tienda AutoZone en Talladega. Doug Battle, el padre de Tori, entró a la tienda justo cuando se estaba desarrollando el atraco y fue asesinado a tiros por uno de los cómplices, quien disparó mientras Burton ya había abandonado el lugar.

La Decisión de la Gobernadora

La gobernadora Kay Ivey, quien ha sido una firme defensora de la pena de muerte, expresó que no podía proceder con la ejecución bajo estas circunstancias. «Creo que sería injusto ejecutar a uno de los participantes en el crimen y no al que apretó el gatillo», afirmó en un comunicado tras la conmutación de la pena.

La Reacción del Fiscal General

El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, manifestó su descontento con la decisión de Ivey, reafirmando que Burton tenía «las manos manchadas con la sangre» de Doug Battle. Marshall argumentó que el hecho de que Burton sea anciano no debería conmover la balanza de la justicia.

Reflexiones de Burton

Burton, que enfrenta problemas de salud y utiliza una silla de ruedas, se ha disculpado públicamente con la familia de la víctima, reconociendo su error al haber participado en el crimen. «No maté a nadie, pero cometí un error», declaró.