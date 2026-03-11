Inauguran el Paseo de la Mujer en Playa Unión: un nuevo espacio público atractivo

La Municipalidad de Rawson ha dado un paso significativo al inaugurar el ‘Paseo de la Mujer’ en Playa Unión, un espacio creado para honrar la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos y la equidad de género.

La ceremonia de apertura, que tuvo lugar el martes a las 15 horas entre la Biblioteca Asencio Abeijón y los baños públicos, reunió a autoridades locales, representantes de diversas instituciones y miembros de la comunidad, resaltando la importancia del encuentro en un día tan significativo.

Un Espacio para el Encuentro Ciudadano

Este nuevo paseo no solo honra a las mujeres, sino que también busca fomentar un entorno de participación comunitaria y reflexión. Con la intención de ofrecer actividades abiertas durante todo el año, se espera que el espacio se convierta en un lugar de encuentros entre vecinas y vecinos.

Actividades Culturales y Recreativas

La inauguración también contó con una variada agenda de actividades deportivas, que incluyeron clases de yoga a cargo de la profesora Gloria Velázquez y sesiones de Tai Chi Chuan dirigidas por Sandra Elizabeth Cabral. Además, se llevó a cabo una meditación guiada, destinada a promover el bienestar entre los asistentes.

Salud y Bienestar para Todos

El evento también se enfocó en la promoción de la salud, gracias a la instalación de una carpa por parte del Hospital Santa Teresita. Los asistentes pudieron acceder a controles de glucemia, tensión arterial, índice de masa corporal (IMC), así como vacunación y testeos rápidos gratuitos de VIH y sífilis.

La Visión de un Nuevo Espacio

Romina Sacco, coordinadora del Área de la Mujer, Género y Diversidad, subrayó la relevancia de este paseo en el contexto del Mes de la Mujer, como un espacio que busca transformar la conciencia colectiva y fortalecer la comunidad más allá de las fechas conmemorativas. Destacó la elección de Playa Unión por su potencial para facilitar actividades al aire libre y proporcionar un espacio visible para las mujeres en la comunidad.