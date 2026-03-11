Amazon lanza bonos millonarios a 50 años para impulsar su IA

La gigante tecnológica Amazon está lanzando una de las emisiones de bonos corporativos más grandes de la historia, apuntando a recaudar hasta $42.000 millones para fortalecer su infraestructura en inteligencia artificial y servicios en la nube.

Strategia Financiera Impulsada por Gigantes de Wall Street

La gestión de esta impresionante colocación de deuda está a cargo de reconocidas entidades de Wall Street como Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup y HSBC. Este movimiento apunta a asegurar los fondos necesarios para una agresiva expansión en el sector tecnológico.

Bonos a Largo Plazo: La Jugada Maestra de Amazon

La emisión se estructura estratégicamente a través de una operación transatlántica que involucra tramos en dólares y euros. Esto permite a Amazon diversificar su base de inversores y beneficiarse de las condiciones favorables en ambas regiones.

En territorio estadounidense, la emisión se divide en 11 tramos que van desde 2 hasta 50 años, destacándose un bono con vencimiento en 2076. Además, la empresa realiza su debut en el mercado europeo con una emisión de ocho tramos, marcando un récord en la eurozona.

Inversiones Estratégicas para el Futuro

Los fondos obtenidos se destinarán claramente a la construcción de centros de datos avanzados, la adquisición de chips de inteligencia artificial y el crecimiento de su división Amazon Web Services (AWS).

Recientemente, Amazon anunció un compromiso de inversión de casi $40.000 millones en España hasta 2035, además de planes de infraestructura crucial en Estados Unidos.

La meta central de Amazon es satisfacer la creciente demanda de sus clientes en cargas de trabajo de inteligencia artificial generativa, un sector donde la capacidad de procesamiento es esencial.

Confianza de los Inversores y Perspectivas Futuras

A pesar de que esta operación elevará la deuda total de Amazon a más de $100.000 millones, el interés de los inversores ha sido abrumador, con una demanda que tripleó la oferta original. El mercado confía en la solidez crediticia de la compañía y en su habilidad para capitalizar estas inversiones.

A diferencia de otros gigantes tecnológicos que han visto caer sus acciones por temores de una posible burbuja en la IA, Amazon asegura que estas inversiones son imprescindibles para su supervivencia y crecimiento.