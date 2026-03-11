Gobierno intenta mitigar impacto del conflicto en Irán, aunque teme posible expansión

La tensión global por la guerra en Oriente Medio mantiene a Argentina en la expectativa. El gobierno de Javier Milei estima que este conflicto podría extenderse, lo que plantea desafíos significativos para la economía local.

Desde las oficinas gubernamentales, algunos analistas consideran que la contienda entre Estados Unidos, Israel e Irán no se resolverá pronto, lo que podría influir en los mercados y en la economía argentina durante las próximas semanas.

Inflación en el Horizonte: La Meta de Milei

Javier Milei ha marcado un ambicioso objetivo: quiere cerrar agosto con una inflación que empiece con cero. Sin embargo, este objetivo parece complicado en el contexto actual. Los aumentos en los insumos agrícolas ya están afectando los costos, lo que podría complicar la estabilidad prometida.

Impacto del Conflicto Internacional

A pesar del respaldo del presidente argentino a Donald Trump, el mantenimiento de hostilidades en la región podría intensificar la presión internacional sobre Argentina. Esto se traduciría en un aumento de la inflación doméstica, que podría afectar aún más la economía nacional.

Argentina como Exportadora de Petróleo

Un aspecto positivo que destaca el gobierno es que, durante la gestión de Milei, Argentina se ha convertido en un exportador neto de petróleo. Esto podría generar un aumento en el ingreso de divisas, lo que tiene el potencial de aliviar la presión sobre el peso.

Expectativas del Mercado

En una conversación reciente, el presidente bromeó con el titular del Banco Central, Santiago Bausili, sugiriendo que las inversiones en energía producirán un flujo de dólares significativo. Sin embargo, algunos funcionarios son cautelosos, reconociendo que las consecuencias del conflicto son inciertas y podrían traer tensiones adicionales.

Un Escenario de Incertidumbre

Mientras Milei participaba en el “Argentina Week” tras su reunión con Trump en Miami, el conflicto en Medio Oriente continuaba generando volatilidad en los precios del mercado y en los combustibles. La duración de este conflicto podría afectar las exportaciones argentinas, una preocupación que se ha planteado en varias ocasiones dentro de la Cancillería.

Guerra de Desgaste

En la Cancillería, se ha mencionado la posibilidad de que Irán inicie una «guerra de desgaste», dado su historial en conflictos prolongados. Aunque el presidente Trump afirmó que la guerra está “prácticamente terminada”, el oficialismo no descarta un escenario extendido, recordando el caso de la guerra en Irak, que duró ocho años.