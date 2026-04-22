Adorni: ‘Un celular en manos de un preso es un arma’

Manuel Adorni enfrenta su momento más complicado tras un escándalo que ha mantenido al Gobierno en un estado de incertidumbre. En busca de desviar la atención, el vocero presidencial lanza un nuevo enfoque sobre la seguridad que intenta conectar con las preocupaciones de la ciudadanía.

Un Escenario Complicado para el Gobierno

Manuel Adorni, conocido por su humor sarcástico en conferencias de prensa, se encuentra ahora en una situación de gran fragilidad. El conflicto que lo rodea ya lleva casi un mes tensionando las relaciones políticas, dificultando la capacidad del Gobierno para avanzar y resolver otros asuntos relevantes en la Casa Rosada.

La Estrategia de Comunicación de Adorni

Con el fin de recuperar la iniciativa, Adorni ha decidido centrar su atención en un tema de alta relevancia social: la lucha contra la inseguridad. A través de sus redes sociales, lanzó una contundente afirmación: «En manos de un preso, un celular es un arma.» Esta declaración busca resonar con el descontento generalizado de la población y está alineada con los recientes anuncios gubernamentales.

Medidas Tecnológicas para Combatir el Crimen

La nueva ofensiva se da en el contexto de una decisión reciente del Ministerio de Seguridad sobre la implementación de tecnología avanzada para el bloqueo total de señales de telefonía móvil en las cárceles federales. El objetivo es desarticular los búnkeres virtuales que operan desde los centros penitenciarios y que son responsables de extorsiones y narcotráfico que afectan gravemente a las grandes ciudades.

Un Giro en la Narrativa Política

Esta estrategia no es casualidad. Fuentes del Gobierno indican que la incorporación de inhibidores de señal y la vigilancia estricta de dispositivos busca dar un golpe decisivo a las organizaciones criminales que utilizan las cárceles como base de operaciones. Para Adorno, esta iniciativa representa una oportunidad para salir del foco negativo que lo ha rodeado desde inicios de abril.

La Duda en el Gobierno

Mientras Adorni intenta mitigar el impacto de un mes de presión mediática, se aferra a esta «mano dura» tecnológica como una posible salvación. Sin embargo, persiste en el aire la pregunta sobre si esta nueva agenda de seguridad podrá realmente desviar la atención de un escándalo que, hasta el momento, parece no tener un final claro.