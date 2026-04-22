Michael: La versión pasteurizada con el sobrino de Jackson como actor, ¡pero el verdadero cantante sigue siendo él!

Una mirada impactante a la vida de Michael Jackson, la película que promete cautivar a los fanáticos y reavivar la nostalgia de una de las figuras más influyentes de la música.

La intensa espera ha llegado a su fin. Desde hoy, los cines argentinos presentan Michael, la biopic que narra la vida del icónico Michael Jackson, cuyo álbum Thriller mantiene el récord de ser el más vendido de todos los tiempos. En el filme, Jaafar Jackson, sobrino del Rey del Pop, encarna al artista en su adultez, mientras la voz de Jackson resuena en los temas musicales.

Un Retrato Polémico

La producción ha generado controversia, especialmente debido a su enfoque selectivo. En Michael, no se abordan los episodios más sombríos de la vida de Jackson, con un notable silencio sobre los temas de abuso sexual que marcaron su carrera. Los espectadores pueden esperar un relato que omite menciones a estos aspectos, presentando en su lugar una versión más pulida del ícono.

Una Visión Aprobada por la Familia Jackson

Como parte de la familia que produjo la película, se percibe una visión íntima y limitada sobre la figura del artista. Se ofrece un vistazo a su infancia en Gary, Indiana, donde creció como el talentoso vocalista de The Jackson 5, y sus complicadas relaciones familiares, particularmente con su padre, Joseph, interpretado por Colman Domingo.

El Comienzo de una Historia Inusual

El filme inicialmente iba a arrancar durante los años de controversia a mediados de los ’90, pero finalmente decidió enfocarse en su niñez y en su relación con un padre abusivo. Este cambio redefine el conflicto principal de la narrativa y presenta un drama familiar que remite a otras biografías recientes de músicos destacados.

Momentos Icónicos y Elementos Ausentes

Michael incluye momentos inolvidables, como su famoso moonwalk y su pasión por el arte de entretener, así como algunos detalles de su vida personal. Sin embargo, deja de lado aspectos fundamentales de su trayectoria, como las colaboraciones con otros artistas y la complejidad de su relación con sus hermanos, siendo Janet Jackson una de las ausentes notables.

Dramatismo y Realismo

A lo largo del filme, la producción mantiene un tono ligero y casi superficial en comparación con la riqueza dramática que podría ofrecer la historia de Jackson. La habilidad de Jaafar Jackson para capturar la esencia de su tío es notable, aunque se destaca especialmente la actuación del joven Juliano Valdi, quien da vida a un joven Michael con gran autenticidad.

Una Playlist en Busca de una Narrativa

En esencia, Michael se siente más como una colección de hits que como una narración coherente de una vida. Aunque los momentos musicales son vibrantes y evocadores, a menudo parecen desbordarse al vacío de una trama sólida. La elección del director Antoine Fuqua y el guionista John Logan genera expectativas, pero el resultado oscila entre un documental y un espectáculo de entretenimiento desenfrenado.

Un Cierre Abierto

La película finaliza de manera abrupta, dejando al público con la sensación de que la historia de Michael Jackson sigue vigente. Con el mensaje “his story continúa,” se genera la incertidumbre sobre una posible secuela que explore más a fondo su vida y legado.

En definitiva, Michael es un filme que busca atraer tanto a los fans acérrimos como a una nueva generación, aunque su enfoque limitado pueda dejar a algunos espectadores con ganas de más.