El Hotel Familiar de 150 Años: Misterios y la Legendaria Receta de su Postre

El Hotel Sacher Celebra 150 Años Irrepetibles en el Corazón de Viena

Un legado de historia y sabor se entrelaza en el Hotel Sacher, que conmemora sus 150 años como uno de los pocos establecimientos de lujo que se mantiene en manos familiares. Descubre la fascinante historia detrás de la célebre torta que conquistó al mundo.

Un Postre que Cambió la Historia En 1832, Franz Sacher, un joven cocinero de solo 16 años, dio vida a la famosa torta Sacher mientras trabajaba como aprendiz en la cocina del príncipe Klemens von Metternich, una figura clave del Imperio Habsburgo. Este desafío culinario, improvisado por la ausencia del chef principal, resultó en una creación que definiría la repostería.

El Legado Familiar La popularidad de la torta llevó a Eduard Sacher, hijo de Franz, a abrir en 1876 el Hotel Sacher. Situado cerca de la recién inaugurada Ópera de Viena, el hotel pronto se consolidó como un destino de lujo. La viuda de Eduard, Anna Sacher, continuó la tradición y aseguró que la tarta formara parte del menú del hotel, convirtiéndose en su sello distintivo.

Una Historia de Innovación y Hospitalidad Anna Sacher no solo manejó el hotel durante casi cuatro décadas, sino que también destacó por su capacidad de reunir a personas influyentes de diversas áreas. Su legado de hospitalidad y liderazgo perdura, incluso con el director actual, Alexandra Winkler, quien enfatiza la importancia de las mujeres en la industria hotelera en un contexto histórico desafiante.

Una Marca Que Perdura Con el paso de los años, el hotel atravesó momentos difíciles, incluyendo la quiebra tras la muerte de Anna. Sin embargo, la adquisición por parte de las familias Gürtler y Siller revitalizó el establecimiento, que lanzó la marca Original Sacher-Torte, famosa por su receta secreta y anualidad de 360,000 unidades vendidas.

Tradición y Modernidad en Honor a los 150 Años En su aniversario, el Hotel Sacher celebra su legado mientras se abre al futuro. Alexandra Winkler ha impulsado una serie de iniciativas que reflejan esta combinación de tradición y modernidad, incluyendo instalaciones artísticas que dialogan con el pasado. Las esculturas del artista Erwin Wurm, diseñadas como «valijas andantes», adornan la entrada y representan las historias que cada visitante lleva consigo.

Entre Series Animadas y Giras Globales El aniversario no solo incluye celebraciones físicas, sino también la narrativa digital de su historia. Una serie animada y un cortometraje que exploran los hitos del hotel están siendo compartidos en redes sociales, complementados con una gira simbólica mundial que invita a sus huéspedes a hacer partícipes de la experiencia.