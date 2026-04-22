Precio del dólar hoy: miércoles 22 de abril de 2026

Las Cotizaciones del Dólar Hoy: Miércoles 22 de Abril en Argentina

Hoy, el mercado cambiario argentino muestra variaciones en las cotizaciones del dólar. Conoce los detalles sobre el dólar blue, el oficial y los tipos financieros más destacados.

El Dólar Blue en Números

En el mercado paralelo, el dólar blue se sitúa actualmente en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta. Un dato crucial para quienes operan en el mercado informal.

Cotización del Dólar Oficial

De acuerdo con la información del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial cotiza hoy a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta, reflejando la tendencia en los mercados regulados.

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Cotizaciones de Dólares Financieros

Dólar MEP: Últimos Precios

El dólar MEP, conocido también como dólar bolsa, está cotizando a $1.414,10 para la compra y $1.417,20 para la venta. Una opción que muchos inversores utilizan para diversificar sus carteras.

Las cotizaciones del dólar blue hoy, miércoles 22 de abril

Dólar Contado con Liquidación (CCL)

El dólar contado con liquidación hoy, miércoles 22 de abril, se encuentra en $1.466,20 para la compra y $1.467,50 para la venta, mostrando la presión sobre el tipo de cambio.

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Dólar Cripto: ¿Cómo se Mueve?

En el ámbito de las criptomonedas, el dólar cripto está cotizando este miércoles 22 de abril a $1.467,30 para la compra y $1.467,40 para la venta. Una alternativa cada vez más popular entre los usuarios digitales.

Dólar Tarjeta: Tipo de Cambio Actual

El tipo de cambio utilizado para las transacciones con tarjeta hoy es de $1.820, lo que afecta a quienes realizan compras en el extranjero.

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Riesgo País: Indicador Clave

El riesgo país, que mide la diferencia en costos de financiamiento entre Argentina y Estados Unidos, se posiciona en 533 puntos básicos este miércoles 22 de abril. Un dato significativo para entender la situación económica del país.