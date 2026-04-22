Uno de cada cinco niños no puede acceder a atención médica por falta de recursos

Cada vez más niños y adolescentes en Argentina enfrentan serias dificultades para acceder a servicios médicos y educativos. Un reciente estudio de la Universidad Católica Argentina revela cifras alarmantes que ponen en jaque la salud y bienestar de las nuevas generaciones.

El Observatorio de la Deuda Social de la UCA ha presentado un informe que indica que, en 2025, el 19,8% de los niños y adolescentes no visitaron al médico o al dentista por razones económicas, lo que revela una preocupante crisis social.

¿Por Qué No Van al Médico?

Según la socióloga Ianina Tuñón, coordinadora del estudio, “casi uno de cada cinco chicos menores de 17 años ha dejado de acudir a los servicios de salud por falta de dinero”. Este problema persiste incluso ante la existencia de un sistema de salud pública.

Impacto en la Salud Odontológica

El informe destaca que el 17,4% de los menores no accede a atención odontológica, lo que puede tener consecuencias graves para su salud y desarrollo. La falta de transporte y los costos asociados a la atención médica complican aún más la situación para muchas familias argentinas.

El Contexto de la Deuda Social

El análisis también muestra que, a pesar de ciertas mejoras en comparación con años pandémicos, solo el 4,1% de los padres reconoce problemas de sobrepeso en sus hijos, en contraposición con datos de la Encuesta Nacional de Nutrición que revelan que hasta el 41,1% de los chicos de 5 a 17 años tienen exceso de peso. La percepción errónea de la salud podría contribuir a la falta de atención adecuada.

Salud Mental en Crisis

El estudio también revela que en 2025, el 18,1% de los niños de 5 a 17 años presentó síntomas de tristeza o ansiedad, con un incremento de esta problemática entre los adolescentes. Esta situación impacta negativamente en su aprendizaje, ya que los menores con estos síntomas son 46% más propensos a no progresar en la escuela.

Ausentismo en el Aula

Un dato aún más preocupante es que 30,6% de los chicos asiste a escuelas donde la ausencia docente es frecuente. Esta realidad educativa afecta especialmente a los estratos socioeconómicos más bajos, donde el ausentismo llega a ser del 44%.

Desinterés por la Educación

En 2025, uno de cada diez niños ha expresado no disfrutar ir a la escuela, cifra que aumenta entre los adolescentes. Este desinterés es más pronunciado en comunidades vulnerables, lo que plantea un gran desafío a superar.

Este informe, basado en entrevistas a más de 2.200 niños y sus familias en todo el país, nos muestra que la deuda social no es solo una cuestión de ingresos. La falta de acceso a servicios de salud y una educación de calidad son problemas que requieren atención inmediata por parte de las autoridades.