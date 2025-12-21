ADR en Wall Street se disparan hasta un 11% y el riesgo país alcanza su mínimo desde 2018

Las empresas argentinas que cotizan en Wall Street experimentaron subidas de hasta el 11% este jueves, motivadas por la renovada confianza global en activos de riesgo.

La causa del entusiasmo fue un informe de inflación en EE. UU. que resultó inferior a lo esperado, lo que reavivó las esperanzas de posibles recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en el futuro cercano.

Bonos y Riesgo País en Números Históricos

Este ambiente positivo se trasladó rápidamente a los activos locales. El riesgo país argentino, que había superado los 558 puntos básicos, alcanzó un mínimo intradía de 556, el nivel más bajo desde julio de 2018.

Aunque la cifra se refiere a evaluaciones en tiempo real, este retroceso confirma un piso no visto en más de siete años, reforzando un clima optimista en los mercados.

Bonos Soberanos Obtienen Buena Recepción

Los bonos soberanos en dólares también se beneficiaron, mostrando un aumento de hasta el 1,1%. Esta tendencia se produce en un contexto donde los inversores están atentos al programa de acumulación de reservas del Banco Central. Adicionalmente, el ambiente político se vuelve relevante, marcado por la aprobación del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados.

A pesar de que el riesgo país descendió a 556 unidades, durante la sesión, el indicador elaborado por JP Morgan cerró en 568 puntos básicos, aumentando levemente con respecto al día anterior.

Impulso del S&P Merval y el Mercado de ADRs

En el ámbito local, el S&P Merval creció un 4,2%, alcanzando los 3.163.223 puntos. En dólares, el índice avanzó un 4,5%, coincidiendo con un incremento en la confianza del sector financiero. Las acciones de BBVA, Grupo Supervielle y Central Puerto destacaron con subas superiores al 6%.

En Nueva York, los ADRs de empresas argentinas también mostraron excelentes resultados, con aumentos de hasta el 11,3%, liderados por Supervielle. Esto se produjo en un contexto donde los índices estadounidenses se encontraban en alza, impulsados por datos económicos favorables.

El Contexto de Inflación en EE. UU.

El principal motor detrás de esta tendencia fue el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU., que mostró un incremento del 2,7% interanual en noviembre, inferior al 3% de octubre y al 3,1% pronosticado por analistas. Este dato alentador generó esperanzas de que la Reserva Federal pueda reconsiderar su política monetaria.

Perspectivas Económicas y el Presupuesto 2026

En el ámbito político, el Congreso aprobó la media sanción del Presupuesto 2026, que propone un recorte significativo del gasto respecto a años anteriores. Este proyecto, ahora en manos del Senado, enfrentará un debate complejo dada la composición política actual.

Acompañando este panorama, S&P Global mejoró la calificación de la deuda argentina en moneda extranjera a «CCC+» con perspectiva estable, destacando un mejor acceso del Gobierno a la liquidez y la reducción de vulnerabilidades económicas.

El economista Miguel Kiguel afirma que, aunque hay señales de estabilidad para 2026, persisten desafíos cruciales en el camino hacia un crecimiento sostenible.