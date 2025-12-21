Operativo policial en Pico Truncado: incautan cargamento de cobre y aluminio

Un destacado operativo en la Ruta Provincial N° 12 concluyó con importantes confiscaciones relacionadas al transporte ilegal de metales. Las autoridades investigan posibles irregularidades en la zona.

El 19 de diciembre, la localidad de Pico Truncado fue escenario de un extenso control de vehículos y documentación, con el objetivo de combatir el transporte ilegal de cobre y aluminio. Este despliegue fue llevado a cabo por la División de Investigaciones (DDI) de la localidad, junto a efectivos policiales y organismos de Tránsito y Transporte provincial y municipal.

Detalles del Operativo

Desde la tarde del mismo día, las autoridades se apostaron en la Ruta Provincial N° 12, cercana al Mangrullo Municipal. A través de inspecciones, lograron detectar diversas infracciones que resultaron en el secuestro de una camioneta sin chapa patente y con documentación irregular.

Intervención de un Camión Sospechoso

Posteriormente, se interceptó un camión con semirremolque de una empresa de transporte. Al revisar la carga, las autoridades constataron inconsistencias en los documentos que respaldaban el transporte de bolsones con restos de cobre y aluminio. Dado el contexto de robos en la región, se solicitó la intervención del Juzgado de Instrucción local.

Acciones Judiciales y Confederación de Recursos

El 20 de diciembre, se ejecutó una diligencia judicial que culminó en el secuestro del camión y su carga metálica. Todos los bienes quedaron bajo custodia policial mientras avanza la investigación. La entrada de este material fue considerada sospechosa, considerando antecedentes previos de sustracciones en la zona.

Colaboración de Diversos Organismos

Durante el operativo, también participaron organismos como la Dirección de Medio Ambiente y la Dirección de Comercio y Bromatología Municipal. Realizaron controles adicionales, y levantaron las actas administrativas necesarias para garantizar la correcta ejecución de las normativas vigentes.

Supervisión y Continuidad de la Investigación

El operativo fue supervisado por autoridades del Ministerio de Seguridad y la Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones. Las actuaciones continúan bajo supervisión judicial, a medida que se profundiza en la investigación sobre las irregularidades detectadas.