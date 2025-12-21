Incautan más de 200 animales exóticos y en peligro en La Matanza, vendidos por redes sociales

Más de 200 animales, muchos de ellos en peligro de extinción, fueron rescatados en La Matanza durante un importante operativo llevada a cabo por la Policía Bonaerense. El responsable de esta actividad ilegal fue detenido y se enfrenta a graves acusaciones.

El descubrimiento impactante

En un operativo que ha conmocionado a la comunidad, se encontraron más de 200 animales exóticos hacinados en condiciones deplorables en dos propiedades de González Catán. La investigación comenzó tras el seguimiento de publicaciones sospechosas en redes sociales, donde el acusado ofrecía a la venta estos ejemplares en peligro.

Detención y hallazgos

Gabriel Cano, de 48 años, fue detenido por la Policía después de que se llevaran a cabo allanamientos en dos domicilios en la calle Simón Pérez. Durante esta operación, las autoridades hallaron animales en condiciones de salud extremadamente precarias, con poco espacio y maltratados.

Animales en peligro de extinción

Entre los animales rescatados se encontraron cuatro cardenales amarillos, una especie crítica cuyo número en toda Argentina, Brasil y Paraguay apenas alcanza los 2.000 ejemplares según el Ministerio de Ambiente provincial. Otros especies secuestradas incluyen:

6 pepiteros de collar

16 reina mora grande

13 jilgueros dorados

2 negrillos bolivianos

22 cardenales copete rojo

Investigación y modus operandi

La causa se inició en enero, cuando la División de Inteligencia de La Matanza identificó anuncios sospechosos en Marketplace, Facebook. Un seguimiento digital a las redes de Cano reveló que también operaba a través de un establecimiento de artículos de pesca en la misma calle, donde mantenía a los animales para su venta.

Desenlace del operativo

Con la ayuda de un agente encubierto, se logró desarticular esta red de tráfico ilegal. Cano fue arrestado y sus dispositivos electrónicos fueron confiscados. Los animales rescatados fueron transferidos a la Fundación Temaikén, donde recibirán atención médica y un nuevo hogar más adecuado.

Este operativo no solo pone de manifiesto el problema del comercio ilegal de especies, sino que también resalta la importancia de proteger a los animales en peligro de extinción y educar sobre el cuidado de la fauna silvestre.