Nuevos auditores de la AGN toman posesión entre polémica, mientras el Gobierno ignora el amparo del PRO

Controversia por la Designación de Nuevos Auditores en la AGN: El PRO Intenta Frenar el Proceso

La Auditoría General de la Nación (AGN) se encuentra en el centro de un conflicto político, tras la reciente designación de auditores. El PRO ha presentado un amparo para impugnar estas elecciones, pero el oficialismo asegura que la situación ya está definida.

La designación de nuevos auditores en la Auditoría General de la Nación ha desatado tensiones en el ámbito político argentino. El PRO, encabezado por Cristián Ritondo, busca anular esta decisión a través de un amparo judicial, argumentando que el oficialismo incumplió un acuerdo relacionado con los cargos.

Nuevos Auditores Asumen Sus Funciones

Los auditores recientemente asignados son Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón, y Cinthia Pamela Calletti, quien cuenta con el respaldo del gobernador salteño, Gustavo Sáenz. Aunque el PRO ha llevado el caso a la justicia, desde el Gobierno y la AGN aseguran que los nuevos funcionarios ya están en funciones, tras haber jurado en sus cargos.

Justificación del Proceso

El órgano de control, liderado por Juan Manuel Olmos, argumenta que el amparo presentado no afecta las decisiones ya tomadas. «Los actos ya realizados no pueden ser condicionados», explican desde la AGN, dejando claro que se cumplirán las resoluciones judiciales que pudiera emitir la corte en adelante.

El Origen del Conflicto

El malestar del PRO se origina en lo que consideran un incumplimiento del oficialismo al no otorgar uno de los asientos disponibles a su partido. El exministro de Trabajo, Jorge Triaca, fue el candidato que pretendía ocupar esa silla. Aunque hubo intentos previos para incluirlo antes del inicio de las sesiones extraordinarias, estas gestiones no prosperaron.

Negociaciones Políticas Detrás de la Designación

Las discusiones políticas, lideradas por Martín Menem y «Lule», primo de Karina Milei, resultaron en acuerdos que favorecieron al peronismo y a aliados como Sáenz. La designación de Almada fue propuesta por el presidente de la Cámara baja, en reconocimiento a su labor en el marco de la AGN.

Implicaciones para el Futuro de la AGN

A medida que el oficialismo busca asegurar colaboraciones futuras en el Senado, la situación actual de la AGN es crítica. Aseguran que el organismo se encuentra «virtualmente paralizado» debido a la vacante de sus integrantes, quienes ya habían finalizado sus mandatos varios meses atrás. Esta situación resalta la urgencia de estabilizar el funcionamiento del control fiscal en el país.

¿Uniano entre Gobierno y Kirchnerismo?

Desde el PRO, se acusa al Gobierno y al kirchnerismo de haber coludido para cerrar las nominaciones actuales. Esta perspectiva se acentúa con el hecho de que Forlón, designado por La Cámpora, no enfrenta actualmente causas penales, contrariamente a lo que sucedió con su predecesor Ricardo Etchegaray.