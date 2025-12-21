La reforma laboral pone en jaque a los bancos y su negocio millonario

Los bancos argentinos alzan la voz contra una cláusula de la reforma laboral que podría cambiar el panorama financiero del país. Descubre cómo esta disputa podría afectar a los trabajadores y a la economía.

Este jueves, los bancos tanto públicos como privados expresaron su firme oposición al Artículo 35 de un proyecto de reforma laboral, cuyo debate final en el Congreso está programado para el 10 de febrero. El artículo en cuestión propone la implementación de billeteras virtuales para el pago de salarios, una medida que ha causado un gran malestar en el sector financiero, al considerarla un riesgo para la liquidez y el crédito productivo del sistema.

La Voz de ABAPPRA

Marcelo Mazzón, representante de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), presentó la postura en una reunión del plenario de Trabajo y Presupuesto del Senado, advirtiendo que esta iniciativa podría ser un nuevo «cisne negro» para la economía del país.

Desigualdad Regulatoria

Los bancos están sujetos a regulaciones del Banco Central que las billeteras digitales no deben cumplir, como normas relacionadas con encajes y requisitos de sucursales. Mazzón aclara que «las cuentas sueldo son 100% gratuitas y seguras, con altos estándares internacionales«, algo que las billeteras aún no pueden igualar.

Impacto en el Crédito y la Liquidez

Mazzón enfatizó en el Congreso que los fondos depositados en cuentas sueldo son cruciales para que los bancos puedan ofrecer créditos. Javier Ortiz Batalla, economista y ex presidente del Banco Ciudad, añadió que»el mantenimiento de saldo en cuentas sueldo permite a los bancos financiar inversiones a tasas atractivas.» Sin embargo, si los depósitos se trasladan a billeteras digitales, se podría generar una falta de efectivo, lo que afectaría a empresas y consumidores.

El Riesgo de un «Corralito Digital»

Además, Mazzón advirtió sobre el potencial riesgo de un «corralito digital» si muchos usuarios deciden retirar simultáneamente sus fondos de las billeteras, lo cual podría paralizar el sistema de pagos.

Las Cuentas Sueldo en la Disputa

El negocio de las cuentas sueldo es altamente ventajoso para los bancos, ya que el volumen de dinero depositado les permite ofrecer servicios y créditos. Este aspecto es fundamental para mantener la competencia y las tasas de interés locales. Jorge Larravide, experto en finanzas, indicó que «las cuentas sueldo son anclajes para la vinculación con los clientes,» asegurando que la pérdida de estos depósitos a manos de billeteras podría ser perjudicial.

Demandas Regulatorias de los Bancos

ABAPPRA hizo un llamado a los legisladores para que rechacen el Artículo 35, argumentando que «la libertad actual de los usuarios para mover sus fondos ya es total,» y que forzar el uso de billeteras digitales comprometería la seguridad y estabilidad del sistema financiero.

Los Nuevos Frentes de la Competencia Financiera

La disputa también involucra a la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), que resalta la importancia de mantener expectativas regulatorias similares para los jugadores de ambos lados del mercado. Francisco Gismondi, gerente general de ADEBA, subrayó que «el sistema es abierto y quienes cumplen los requisitos del Banco Central pueden operar como bancos.» Esto enfatiza la necesidad de una regulación más estricta para las billeteras que operan sin las responsabilidades de las entidades financieras.

En conclusión, la dinámica entre los bancos y las billeteras digitales está marcando un capítulo crucial en el sistema financiero argentino, donde la búsqueda de equidad y regulación será clave para garantizar la estabilidad y la protección de los usuarios.