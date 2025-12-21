Revolución en Miami-Dade: Nueva inauguración facilita la obtención de licencias de conducir

La reciente inauguración de la última oficina del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) en Miami-Dade marca un paso significativo en la modernización de los servicios administrativos para los residentes del condado.

Con la apertura de la oficina ubicada en Northside, Miami-Dade completa la transformación de todas sus oficinas del DMV bajo la gestión local, un proceso que comenzó hace un año bajo la supervisión de Dariel Fernández, el recaudador de impuestos del condado.

Un Cambio Histórico para Miami-Dade

La inauguración, considerada un “hito histórico” según un comunicado oficial, se refiere a la última instalación que antes era operada por el estado. Esta transición convierte a Miami-Dade en la primera gran jurisdicción de Florida en asumir el control total de sus oficinas del DMV.

Ventajas de la Nueva Gestión Local

La finalización de este proceso indica un avance significativo en la atención al público, permitiendo no solo la modernización de los servicios de licencias de conducir y vehículos, sino también un acceso ampliado y una mejora en la rendición de cuentas a la ciudadanía.

Servicios Mejorados para Todos

Con esta apertura, los residentes ahora tienen la oportunidad de acceder a servicios de manera local, asegurando que la atención se ajuste a las necesidades de cada comunidad. “Nuestro enfoque está en ampliar el acceso a servicios esenciales, acercando el gobierno a la gente”, afirmó Dariel Fernández.

Responsabilidad Compartida y Cumplimiento de Normativas

A raíz de una enmienda constitucional, la Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade ha tomado la responsabilidad de la administración y emisión de licencias de conducir, reemplazando las oficinas anteriormente operadas por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida.

Accesibilidad y Horarios Ampliados

Ahora, la mayoría de las transacciones de licencias de conducir se pueden realizar en las oficinas del Recaudador de Impuestos, aunque los exámenes de manejo y las licencias comerciales continúan en sedes específicas. Además, se ha implementado un horario extendido de atención, incluyendo sábados, para facilitar aún más el acceso a estos servicios críticos.