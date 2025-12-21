Ataque nocturno ruso en Ucrania deja cuatro muertos mientras diplomáticos de EE. UU. y Rusia buscan la paz

En las últimas 24 horas, bombardeos rusos han cobrado la vida de al menos cuatro personas e infligido heridas a 19 más en diversas regiones de Ucrania, según informan las autoridades locales.

Detalles de los Ataques Aéreos

La ofensiva incluyó el lanzamiento de un misil balístico Iskander-M y 97 drones desde áreas en Rostov, Kursk, Orel, Primorsko-Akhtarsk y la ocupada Crimea, según reportes de la Fuerza Aérea de Ucrania.

Las defensas aéreas de Ucrania lograron interceptar 75 drones, aunque 19 lograron llegar a ocho localidades diferentes del país.

Tragedia en la Región de Járkov

En Izium, una ciudad del noreste de Ucrania, los servicios de rescate encontraron los cuerpos de dos personas que quedaron atrapadas bajo los escombros de un edificio que colapsó. El gobernador regional, Oleh Syniehubov, reportó también dos heridos y graves daños en varias viviendas.

Impacto en la Región de Donetsk

Las autoridades de Donetsk informaron sobre la muerte de una persona y cuatro heridos a causa de los ataques rusos, aumentando la alarma por la creciente violencia en esta zona.

Destrucción en la Región de Jersón

En Jersón, siete personas resultaron heridas debido a los bombardeos rusos, que también causaron daños significativos a viviendas privadas, cuatro edificios de apartamentos, oficinas administrativas y una tubería de gas.

Aumento de la Intensidad del Conflicto

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, destacó en una publicación en redes sociales el alarmante aumento de la violencia, revelando que en la última semana Rusia lanzó cerca de 1,300 drones de ataque, casi 1,200 bombas aéreas guiadas y nueve misiles.

Odesa en el Centro de la Tormenta

La región de Odesa ha sido especialmente afectada, con strikes dirigidos a sus instalaciones portuarias, de transporte e industriales, según declaró Oleh Kiper, jefe de la administración militar de Odesa Oblast.

Contexto Internacional

Estos ataques se desarrollan en medio de conversaciones entre enviados de Estados Unidos y Rusia en Miami, con el objetivo de abordar la prolongada invasión rusa en Ucrania que ya lleva casi cuatro años.