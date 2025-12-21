Policía Bonaerense: Un Spot Excéntrico para Iniciar Operativos en la Costa

Con un enfoque fresco y dinámico, la provincia de Buenos Aires da la bienvenida al Operativo de Sol a Sol, una iniciativa destinada a garantizar la seguridad de turistas y residentes en la costa atlántica.

La Presentación Inaugural

Todo comienza con un mensaje que resuena por los walkie talkies de los bomberos bonaerenses: “Atención todo el personal con novedad”. Así se inicia el spot que da el pistoletazo de salida al Operativo de Sol a Sol 2025/2026, con la participación destacada de la banda musical de la Policía de Buenos Aires.

Una Melodía Que Acompaña la Seguridad

El spot muestra al operador del centro de control en Mar del Plata, quien, tras recibir la señal de inicio del operativo, se anima a tararear “Yo te quiero dar” de La Mosca. Esta reinterpretación musical del clásico acompaña consejos útiles para los viajeros, reforzando la importancia de la seguridad durante las vacaciones.

Consejos para un Verano Seguro

Con una base rítmica pegajosa, el canto del policía resuena en la playa mientras anima a los turistas a comunicarse en caso de necesitar ayuda. “Para cuidarte bien”, repite, enfatizando la misión de la Policía: estar presente y brindar asistencia cuando se requiera.

Despliegue Integral de Seguridad

Con más de 20.000 policías, 200 patrulleros y 60 motos, el Operativo de Sol a Sol tiene como objetivo primordial preservar la tranquilidad de quienes eligen disfrutar de las playas y destinos turísticos de la provincia. Este año, el operativo se presenta con una estrategia reforzada, incluyendo drones y unidades móviles en las principales rutas.

Actividades y Eventos en el Horizonte

Carnavales, festivales y paseos peatonales serán algunos de los escenarios donde se desplieguen las acciones de prevención. La letra de la canción destaca: “Ahí estaremos con motos y con perros, drones y patrulleros”. La Polícia está más comprometida que nunca en garantizar que todos los visitantes se sientan seguros y protegidos.

Palabras del Gobernador

El lanzamiento oficial tuvo lugar en Santa Clara del Mar, bajo la supervisión del gobernador Axel Kicillof, quien valoró la importancia de este operativo y el bienestar de quienes viajan en familia para disfrutar de las maravillas de la provincia.

Un Verano para Recordar

El mensaje de Kicillof se centra en la experiencia de viajar: “Viajar en familia es lo más lindo del mundo, y saber que estás cuidado lo hace mucho mejor”. Con el Operativo de Sol a Sol, que cuenta con una logística ampliada, los turistas solo tendrán que preocuparse por disfrutar de sus vacaciones.

Prevención y Seguridad en Cada Paso

Javier Alonso, Ministro de Seguridad, reafirma el compromiso de la Policía: “Recuerda: si manejas, no tomes y usa siempre el cinturón. ¡Tu tranquilidad es nuestra misión!”. La implementación de rigurosas medidas de control de alcoholemia y ayuda en accidentes se suman a la oferta segura del verano.

Un Spot que Evoca Compromiso

El video de lanzamiento, que ha sido compartido en diversas plataformas, presenta un recorrido visual de las tareas de la Policía y la interacción positiva con los ciudadanos. La mezcla de música y compromiso social logra captar la atención del público y transmitir un mensaje claro: el verano en Buenos Aires está respaldado por un operativo sólido y eficaz.