El Gobierno avanza hacia la aprobación del Presupuesto 2026 en el Senado con negociaciones abiertas y apoyo de votos justos

A medida que se acerca la sesión programada para este viernes 26, el equipo de Javier Milei intensifica esfuerzos para cerrar acuerdos en el Senado y lograr la aprobación del Presupuesto 2026 sin modificaciones. Los desafíos y tensiones entre los aliados continúan a medida que avanza la negociación.

Con el reloj en contra, el Gobierno de Javier Milei se prepara para la sesión del viernes 26 con el objetivo de aprobar el Presupuesto 2026. La estrategia consiste en evitar que el documento regrese a la Cámara de Diputados, lo que complicaría aún más el proceso. Aunque la mayoría parece accesible, el conteo de votos es ajustado y persisten desacuerdos en algunos artículos clave.

La comisión de Presupuesto y Hacienda ha dado luz verde al dictamen, permitiendo que la vicepresidenta Victoria Villarruel convoque a la sesión. Sin embargo, dentro del oficialismo reconocen que aunque el número de apoyos es prometedor, aún no están seguros de que se logren los votos necesarios.

Los números en juego

Actualmente, el oficialismo cuenta con 19 senadores y espera sumar uno más con la jura de Enzo Fullone, quien ocupará el lugar de la rionegrina Lorena Villaverde. Con esto, el bloque necesita reunir al menos 17 votos adicionales. En la oposición, el bloque peronista, que suma 21 senadores, ya ha manifestado su rechazo al proyecto, lo que obliga al Gobierno a buscar alianzas con los legisladores de regiones y algunos independientes.

Apoyos clave

Entre los apoyos probables se encuentra Luis Juez, quien abandonó el PRO para formar un monobloque alineado con el oficialismo. También es probable que Beatriz Ávila y Flavia Royón, cercanas a gobernadores aliados, muestren su respaldo tras haber respaldado el Presupuesto en la Cámara baja.

Desacuerdos en el camino

El bloque de la Unión Cívica Radical, que cuenta con 10 senadores, ha apoyado el dictamen siempre y cuando se elimine un artículo que proponía la derogación de leyes educativas clave. Sin embargo, persisten dudas sobre otro artículo que podría generar nuevas tensiones en las votaciones.

Por su parte, el PRO, con solo tres senadores, ha expresado su disidencia parcial debido a la falta de una cláusula sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Pese a esto, es probable que不 obstaculicen la aprobación del presupuesto, justificando su postura como un paso hacia la gobernabilidad.

Negociaciones entre gobernadores

Una vez más, los gobernadores desempeñan un papel fundamental en el proceso. El respaldo de Julieta Corroza es un factor estratégico para el oficialismo, al igual que el apoyo potencial de los senadores misioneros. El bloque Convicción Federal, compuesto por cinco senadores de distintas provincias, también será crucial en el establecimiento de una mayoría.

Implicaciones económicas de la aprobación

Aparte de la suma de votos, el ministro de Economía, Luis Caputo, es uno de los principales impulsores de la aprobación del Presupuesto. Tras años de prórrogas, la ratificación del documento representaría una señal potente al mercado, indicando la capacidad del Gobierno para tejer consensos en un contexto donde los vencimientos de deuda se avecinan para 2026.

El proyecto incluye un artículo que otorga al Ministerio de Economía la facultad para gestionar pasivos con mayor flexibilidad. Esta medida es vista como una manera de reducir el riesgo país y aliviar las tensiones económicas actuales.

El equipo de Milei ha intensificado reuniones con legisladores aliados para definir estrategias. El tiempo corre y, con la fecha de la sesión a la vista, las negociaciones continúan en un clima cargado de expectativas y tensiones políticas.