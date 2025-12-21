¿Por qué no te puedes perder ‘Ciudad de sombras’, el emocionante thriller catalán que presenta a Gaudí como uno de sus protagonistas?

La nueva serie de Netflix envuelve al espectador en un thriller donde la majestuosa arquitectura de Gaudí no solo sirve de telón de fondo, sino que se convierte en un personaje clave de la trama.

“Ciudad de Sombras” se desarrolla en Barcelona, una ciudad que respira la genialidad del arquitecto Antoni Gaudí. La serie, que recientemente hizo su debut en la plataforma de streaming, combina magistralmente el suspenso con la intriga criminal, mientras juega con la luz y las sombras de sus protagonistas.

Una Historia Atrayente con un Toque Único

Inspirada en la novela El verdugo de Gaudí del autor Aro Sáinz de la Maza, la serie consta de seis episodios centrados en la actriz Verónica Echegui, quien falleció a los 42 años en agosto. En este homenaje póstumo, Echegui interpreta a la inspectora Rebecca Garrido, quien se une a un grupo élite de criminología liderado por el inspector Milo Malart (Isak Férriz), un profesional que lidiará con sus propios fantasmas.

Conflictos Personales y Crímenes Escalofriantes

Desde el primer episodio, titulado con el nombre de una obra de Gaudí, se establece un ambiente de tensión. La agónica historia de Malart está marcada por la trágica muerte de su sobrino, un hecho que lo persigue constantemente. A pesar de su complicada historia personal, es reclutado nuevamente por su división policial para desentrañar un macabro caso de asesinato. Su compañera, Rebecca, llega con un tragicismo propio que añade profundidad a la narrativa.

Escenas Macabras en un Escenario Emblemático

El hilo narrativo gira en torno a un asesino en serie que no solo se ocupa de eliminar a sus víctimas, sino que también orquesta macabras puestas en escena que involucran los icónicos edificios de Gaudí, haciendo que la obra arquitectónica sea central en la historia. Con cuerpos colgando y escenas incendiarias, el espectador se pregunta si un único individuo es capaz de tales atrocidades.

Actuaciones Conmovedoras y una Dirección Impactante

Las interpretaciones de Verónica Echegui, Isak Férriz y Ana Wagener brillan por su intensidad y sutileza. Cada actor aporta una pasión palpable, dando vida a personajes que emergen de sus propios traumas. La serie se sostiene sobre el sólido desempenho de este trío, que logra captivar y emocionar al espectador.

Arquitectura como Parte de la Narrativa

Uno de los mayores aciertos de “Ciudad de Sombras” es el uso de las célebres construcciones de Gaudí, con La Sagrada Familia como protagonista. Estos espacios no son solo escenarios, sino que aportan significado a las muertes representadas. La interacción entre los crímenes y la arquitectura poética refuerza la complejidad de la trama.

Una Conexión entre Almas Perdidas

La serie se destaca no solo por su relato criminal, sino por el desarrollo emocional de sus personajes. A medida que se desentrañan los crímenes, se establece un paralelo conmovedor con la búsqueda de consuelo entre dos almas desgastadas, quienes encuentran en su conexión la fuerza para seguir adelante.

Thriller

Protagonistas: Isak Férriz, Verónica Echegui y Ana Wagener.

Director: Jorge Ferregrossa.

Emisión: Seis episodios disponibles en Netflix.