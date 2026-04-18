Adriana Calcanhotto: «Las canciones expresan lo inexpresable»

Adriana Calcanhotto Regresa a Buenos Aires: Música, Arte y Responsabilidad

El esperado regreso de Adriana Calcanhotto a Buenos Aires va más allá de una simple presentación; es un reencuentro con un público que la ha acompañado a lo largo de su impecable carrera. En un contexto musical caracterizado por la rapidez y la fragmentación, su elección de actuar únicamente con guitarra y voz enfatiza la esencia del arte: el vínculo entre el artista y su público.

Con más de 30 años de carrera, una vasta discografía y una profunda conexión con la poesía y la literatura, Adriana presenta su obra en un formato íntimo y reflexivo. En sus actuaciones, cada interpretación adquiere una nueva vida, transformándose en un evento único donde la experiencia del momento se fusiona con su legado musical.

El Arte Como Responsabilidad

En una reciente charla, la artista abordó la conexión entre arte y responsabilidad, subrayando la importancia de crear y consumir arte en tiempos turbulentos. «El arte tiene un peso», afirma. «Lo que hacemos tiene consecuencias más allá de lo que imaginamos».

La Importancia de la Música en Tiempos Difíciles

Calcanhotto reflexiona sobre el papel de la música como un salvavidas en momentos adversos. Recuerda cómo ciertas canciones fueron fundamentales en procesos históricos de resistencia, fortaleciendo la idea de que la música puede ser una herramienta poderosa en la lucha contra la opresión.

La Experiencia Única del Vivo

La artista destaca que cada presentación en vivo es irrepetible. «Esa noche, el estado de ánimo del público y el contexto son variables que nunca se repetirán», explica. Así, cada concierto se convierte en una experiencia compartida, un viaje emocional que une a todos los presentes.

Un Vínculo Especial con Su Música

Entre sus canciones, “Esquadros” ocupa un lugar este especial, un homenaje a su hermano que ha resonado con el público de manera profunda. Esta conexión personal hace que cada interpretación sea significativa y emotiva.

Argentina: Un Lugar de Admiración y Cultura

Para Calcanhotto, Argentina representa un espacio mítico, cargado de historia y admiración. Desde su primera visita en 1996, ha sentido una fuerte conexión con su gente, considerándola culta y apasionada por las artes. Su regreso a Buenos Aires es un viaje a un lugar donde el arte y la música vibran con intensidad.

Conclusiones de una Trayectoria en Evolución