Milei visita Israel por tercera vez, ahora acompañado de Mahíques

El presidente argentino Javier Milei inició su tercer viaje a Israel en medio de tensiones internacionales, participando del 78° aniversario de la Independencia de ese país. Su papel será destacado, subrayando la importancia de las relaciones entre ambas naciones.

La delegación que acompaña a Milei incluye a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno, junto con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El arribo está programado para el domingo a las 9:30, y la primera actividad será una visita al Muro de los Lamentos, una tradición que Milei mantiene en cada visita.

Encuentros Clave y Posibles Acuerdos

En la tarde, el canciller Quirno se reunirá con su homólogo israelí, Gideon Sa’ar, mientras que Milei se encontrará con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Se anticipa que estos encuentros podrían culminar en el anuncio del vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al, así como la firma de acuerdos conjuntos.

Una Distinción Histórica

Por la noche, Milei participará en la pregrabación de la ceremonia del 78° Día de la Independencia de Israel, donde recibirá la “Medalla de Honor Presidencial” y un doctorado honoris causa de la Universidad Bar-Illan. Este evento marca un hito, ya que Milei se convierte en el primer líder extranjero en encender una antorcha en la ceremonia, un gesto de reconocimiento por parte de Netanyahu.

Milei y el Contexto Internacional

Con este viaje, Milei buscará consolidar sus posturas internacionales en un contexto de tensiones geopolíticas, especialmente con la reciente escalada de conflictos entre Israel e Irán. A pesar de un llamado a un alto el fuego por parte del expresidente Donald Trump, las incertidumbres en el Medio Oriente continúan afectando los precios energéticos y la economía global, lo que impacta directamente en la gestión financiera de Argentina.

Reconocimiento por el Apoyo a Israel

El presidente argentino ha sido reconocido por su apoyo firme a Israel y su posición contra Irán, al que ha calificado como enemigo de Argentina. Esta alineación ha sido uno de los factores que motivó la distinción otorgada por Isaac Herzog, presidente israelí, quien ha destacado la conexión de Milei con el pueblo judío.

Movimientos Diplomáticos Importantes

Una de las cuestiones diplomáticas más debatidas será el posible traslado de la embajada argentina a Jerusalén, lo que podría tener repercusiones en la postura de Argentina respecto a las Islas Malvinas en foros internacionales.

El martes, Milei se reunirá con líderes religiosos y visitará espacios emblemáticos como la Iglesia del Santo Sepulcro. Su regreso está previsto para el miércoles, concluyendo así una visita cargada de significados y proyecciones internacionales para Argentina.