Adultescencia: Razones no económicas que mantienen a los jóvenes en casa

La realidad de muchos jóvenes argentinos es que, pese a su edad, todavía conviven con sus padres. Una mirada a las cifras y las circunstancias revela un panorama complejo que trasciende lo meramente económico.

Al explorar el tema de la vivienda juvenil en Argentina, salta a la vista un dato impactante: el **40% de los jóvenes entre 25 y 35 años** aún vive con sus padres. Este fenómeno, lejos de ser únicamente fruto de condiciones económicas adversas, nos invita a reflexionar sobre cambios sociales profundos que han transformado la adultez.

El panorama actual de los alquileres

Un estudio de la Fundación Tejido Urbano revela que los precios de los alquileres en Buenos Aires han alcanzado niveles alarmantes. Los jóvenes con empleo formal a menudo deben destinar más del **50% de sus ingresos** para rentar un monoambiente, superando el 30% considerado sostenible. Este contexto no solo limita la posibilidad de independizarse, sino que también plantea la pregunta de por qué muchos eligen compartir el hogar familiar.

Una crisis más que económica

Incluso en **2015**, cuando los salarios eran más altos, un 38% de los jóvenes seguían viviendo con sus padres. Esto sugiere que el fenómeno no se debe únicamente a la situación económica actual, sino a un cambio generacional en la visión de la vida adulta.

Con ingresos que oscilan entre **800.000 y 1.200.000 pesos**, podrían optar por residencias compartidas o departamentos, sin embargo, muchos prefieren regresar al hogar familiar. Este dato nos lleva a cuestionar los valores y prioridades de una generación enfrentada a una realidad cambiante.

Factores que explican la «adultescencia»

La dualidad entre lo real y lo digital

La vida cotidiana se presenta cada vez más complicada por la precariedad laboral y el alto costo de vida. En contraposición, el mundo digital ofrece una gratificación instantánea que seduce a los jóvenes. Este deseo de respuestas inmediatas a través de videojuegos y redes sociales puede desincentivar la búsqueda de una vida independiente.

La convivencia como opción viable

Contrario a la percepción de generaciones anteriores, muchos jóvenes disfrutan de una convivencia más armoniosa con sus padres, facilitada por una creciente homogeneización cultural. La relación se configura como un espacio de **»individualización relacional»**, donde se negocian las dinámicas familiares, haciendo la convivencia menos tensa.

La búsqueda de identidad y nuevas opciones

El concepto del **»emerging adulthood»**, introducido por Jeffrey Jensen Arnett, sugiere que los jóvenes están en una etapa de exploración que dilata su emancipación. Ya no se trata solo de seguir el camino tradicional hacia la adultez, sino de buscar opciones que se alineen con sus deseos y aspiraciones personales.

La falta de políticas que impulsan la independencia

La ausencia de políticas públicas adecuadas agrava la situación. Muchos propietarios prefieren arrendar a turistas a través de plataformas como **Airbnb**, en lugar de jóvenes. Mientras tanto, no existen normativas que faciliten la vida en «roomies», dificultando aún más el acceso a la vivienda.

Esta crisis no se limita a los salarios y alquileres, sino que a su vez plantea una revisión del relato que define la adultez moderna. En un mundo cada vez más incierto, el hogar familiar se transforma de un ambiente temporal a un refugio ante la precariedad del futuro.