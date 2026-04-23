UN Trabaja para Mantener Presencia en Líbano Tras Expiración del Mandato de UNIFIL en 2027

La organización internacional está en diálogo con el gobierno libanés para garantizar la continuidad de sus operaciones en la región, mientras se examinan nuevas opciones ante la inminente finalización del mandato de la UNIFIL.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) anunció el jueves que está evaluando planes para asegurar la presencia de la ONU en Líbano una vez que el mandato de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL) finalice a fin de año. Esta iniciativa surge en medio de la creciente tensión en la región.

Opciones Para el Futuro de la Misión de la ONU

Jean-Pierre Lacroix, subsecretario general de Operaciones de Paz de la ONU, declaró que están trabajando activamente en diferentes alternativas para el futuro de la misión en Líbano. El gobierno libanés ha expresado su deseo de mantener una presencia internacional para garantizar la estabilidad.

La Historia de la UNIFIL

Desde su establecimiento en 1978, la UNIFIL ha desempeñado un papel crucial en el mantenimiento de la paz entre Israel y Líbano. Sin embargo, la misión se ha visto atrapada en conflictos recientes entre las fuerzas israelíes y Hezbollah, lo que ha complicando su labor.

Consecuencias del Conflicto Actual

La UNIFIL cuenta con aproximadamente 8,200 efectivos provenientes de 47 países. Recientemente, la misión ha sufrido pérdidas, destacando la muerte de dos soldados franceses y tres indonesios, lo que subraya el peligro del entorno en el que opera.

Un Contexto Tenso

Líbano se vio involucrado en un conflicto tras el ataque de Hezbollah a Israel el 2 de marzo, como represalia por la muerte del líder iraní, el Ayatollah Ali Khamenei, en ataques aéreos de Estados Unidos e Israel. En medio de esta crisis, Lacroix reiteró que cualquier futura presencia militar de la ONU tendrá que ser aprobada por el Consejo de Seguridad en Nueva York.

Un Llamado a la Estabilidad

El mandato de la UNIFIL es revisado anualmente y está programado para expirar el 31 de diciembre. La sección del Consejo de Seguridad, influenciada por Estados Unidos e Israel, ya ha planteado la posibilidad de una retirada programada para 2027, una decisión que muchos consideran apresurada.

El Papel de la UNIFIL en el Terreno

Actualmente, la UNIFIL se enfoca en apoyar iniciativas humanitarias, pero también tiene la autoridad para asegurar que su zona de operaciones no sea utilizada para acciones hostiles. Lacroix expresó que hay capacidades específicas que Beirut desea mantener, como la monitorización y la colaboración.

Avances hacia la Paz

Desde el viernes, se ha implementado un alto el fuego temporal, permitiendo una pausa en el conflicto que ha dejado más de 2,400 muertos en Líbano. Lacroix destacó que, a pesar de la relativa calma, la UNIFIL ha intensificado sus actividades en apoyo a las comunidades civiles afectadas por el conflicto.

La misión está dispuesta a colaborar más estrechamente con el ejército libanés y el gobierno en cualquier acción destinada a desarmar a los grupos armados. Sin embargo, esto presenta desafíos significativos debido a la resistencia de Hezbollah y las limitaciones de las capacidades militar del ejército libanés.

Este jueves, se llevará a cabo una segunda ronda de conversaciones en Washington entre Israel y Líbano, donde se espera que Beirut solicite una extensión de un mes del alto el fuego, reflejando la tensión constante en la región.