ADEPA alerta sobre limitaciones a la libertad de prensa en Casa Rosada

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresa su alarma ante las recientes limitaciones impuestas a los periodistas que cubren la actividad gubernamental.

La ADEPA ha manifestado un fuerte malestar debido a la decisión del Gobierno nacional de restringir el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada. Esta disposición, según la asociación, no tiene precedentes en la historia democrática del país.

Impulso a la Libertad de Prensa

El acceso de los periodistas a la sede del Ejecutivo es una práctica esencial que garantiza el derecho de la sociedad a la información. ADEPA recalca que este acceso es vital para cubrir los actos gubernamentales de manera efectiva.

Investigaciones Judiciales y Restricciones

La organización señala que la existencia de una investigación judicial en curso no justifica restricciones generales. Argumenta que las denuncias sobre casos específicos no deberían impactar en el acceso a la información pública que corresponde a todos los ciudadanos.

Impacto en la Democracia

Estas restricciones ponen en riesgo la libertad de expresión y el derecho a informarse. ADEPA recuerda que estos principios son pilares fundamentales para el buen funcionamiento democrático en Argentina.

Un Llamado a la Revisión

La asociación hace un llamado urgente a las autoridades nacionales para que reconsideren esta medida. El objetivo es restaurar las condiciones habituales para los periodistas acreditados, garantizando la transparencia institucional y el ejercicio pleno de la libertad de prensa.