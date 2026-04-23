¿Por qué los freelancers prefieren los coworkings al home office?

La transición del trabajo desde casa a espacios colaborativos no solo responde a una búsqueda de libertad, sino a un impulso hacia la profesionalización y el bienestar.

El crecimiento del trabajo independiente en Argentina está transformando la elección de espacios laborales para freelancers y profesionales autónomos. Lo que en un principio era una forma de encontrar flexibilidad ha evolucionado en una necesidad de un entorno que potencie la productividad y la salud mental.

El AUGE DEL COWORKING: Una Nueva Forma de Trabajar

Según un informe conjunto de WeWork y Michael Page, 61% de los trabajadores argentinos afirma que su modo de trabajo impacta positivamente en su salud mental. La falta de límites claros entre la vida personal y laboral ha llevado a muchos a buscar espacios diseñados para mejorar la concentración y reducir las distracciones.

A medida que crece el número de freelancers, los coworkings se posicionan como la opción número uno.

Con casi 600 sedes en el mundo y medio millón de usuarios, WeWork ofrece oficinas privadas ideales para quienes buscan un entorno serio sin perder la conexión social. Estos espacios se caracterizan por áreas de silencio y zonas verdes que fomentan el bienestar y la creatividad.

¿Por Qué Elegir un Coworking?

La flexibilidad es una de las prioridades para el 71% de los trabajadores, lo que hace que los coworkings se conviertan en una solución atractiva que combina libertad y estructura. El reciente estudio de WeWork también señala que 61% considera que los espacios físicos fortalecen las relaciones interpersonales, un aspecto fundamental para el crecimiento profesional.

La infraestructura y el ambiente colaborativo de los coworkings estimulan el intercambio de ideas y la construcción de redes, vitales para cualquier freelance. Según datos del INDEC, un imponente 86,9% de los trabajadores no asalariados opera como autónomos, consolidando a Argentina como un hub de talento freelance.

El Futuro del Trabajo: Schemas de Nomadismo Digital

Un sorprendente 72% de los trabajadores anhela adoptar modelos de nomadismo digital, lo que resalta la urgencia de contar con espacios flexibles que se adapten a nuevas formas de trabajo. Diego Kexel, gerente general de WeWork Latinoamérica, afirmó: «No se trata solo de un lugar donde estar, sino de una plataforma profesional que ofrece la infraestructura necesaria. El éxito del profesional independiente hoy radica en alinear su propósito con un entorno saludable y flexible.»