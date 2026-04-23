El sector privado teme que la política obstaculice la estabilización económica a 5 y 10 años

En un contexto de incertidumbre económica y tensiones políticas, el sector privado argentino comienza a delinear su visión a largo plazo, mirando hacia la próxima década. Ariel Maciel, editor de Economía Política de Perfil, sostiene que las empresas están considerando sus inversiones con un enfoque de cinco a diez años.

Maciel analiza un panorama económico en constante evolución, en el que el oficialismo, tras consolidar su poder en octubre, enfrenta desafíos como el desempleo y la insatisfacción social. Tras el verano, apuntó a una “decadencia comunicacional” del Gobierno, lo que ha impulsado a empresarios a reunirse y debatir las modificaciones necesarias para mejorar el entorno económico.

Colaboración entre Empresarios y Sindicalistas: Un Nuevo Enfoque

El editor resalta el surgimiento de diálogos que antes parecían inviables, donde empresarios y líderes sindicales buscan puntos en común. Ya se han iniciado conversaciones para desarrollar un programa conjunto, independiente del Gobierno. La meta de estas interacciones es establecer un modelo que beneficie al país y que los futuros candidatos deban considerar.

El Consenso Económico: Prioridades Compartidas

Maciel señala que existe un acuerdo fundamental: la necesidad de un Estado que gestione adecuadamente las cuentas públicas. A través de este enfoque, se busca asegurar la estabilidad macroeconómica, independientemente de las diferencias ideológicas. En la discusión, el papel del sector privado debería ser el de generar riqueza, mientras que el Estado debe fomentar y organizar esas políticas sin asumir funciones excesivas.

Cambios en el Escenario Político: Bullrich y Villarruel Destacan

El análisis de Maciel también incluye la creciente influencia de figuras como Patricia Bullrich, quien ha comenzado a ganar espacio en el Senado y actúa como un contrapeso a la actualidad del Gobierno. Su habilidad para dialogar con los empresarios y reconocer problemas económicos puede potenciar su papel en el futuro político del país.

Victoria Villarruel: Una Voz Emergente

Por su parte, Victoria Villarruel se posiciona como referente del discurso anti-establishment. Busca conectar con la base de Milei y distanciarse de las luchas internas, aunque Maciel advierte que aún carece de una estructura sólida que le permita consolidar su influencia.

Discusión sobre las PASO: Implicaciones Políticas y Económicas

La conversación sobre las PASO trasciende la simple reforma electoral. Maciel prevé que su eliminación podría derivar en un año electoral cargado de tensiones, afectando no solo el clima político, sino también las inversiones. Sin las primarias, la incertidumbre podría frenar el crecimiento económico al generar un ambiente de mayor inestabilidad.

En conclusión, el futuro de Argentina depende de la capacidad de su sector privado para adaptarse a un entorno cambiante y las decisiones políticas que se tomen en los próximos meses. A medida que las discusiones avanzan, la clave será encontrar un equilibrio que promueva tanto el crecimiento económico como la estabilidad social.