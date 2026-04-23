Mirtha Legrand se ausenta nuevamente: su estado respiratorio mejora, pero la tos persiste y los médicos le recomiendan reposo en casa

La emblemática conductora argentina, Mirtha Legrand, de 99 años, se encuentra en proceso de recuperación y no podrá estar al frente de su reconocido programa este sábado 25. Su estado de salud ha mejorado, pero los médicos le recomendaron continuar en casa.

A raíz de un resfrío fuerte, Mirtha Legrand se ha visto obligada a ausentarse de la grabación de La Noche de Mirtha, quien habitualmente filma su programa los viernes por la tarde. Esta semana, tras evaluar su situación, se decidió priorizar su salud y continuar con el reposo en su hogar.

El Contexto de Su Ausencia

La convocatoria de preocupación sobre su salud surgió el pasado viernes, cuando “La Chiqui” no pudo grabar el programa que iba al aire el sábado 18. En su lugar, su nieta, Juana Viale, tomó las riendas de la entrega, un papel que ha asumido con regularidad, ya sea por cuestiones de salud de su abuela o durante la pandemia.

Una Mensaje de Tranquilidad

El mismo fin de semana, Mirtha utilizó su cuenta oficial en X para asegurar a sus seguidores que solo se trataba de un resfrío: «Como siempre les digo, la leyenda continúa… solo estoy resfriada, la semana que viene vuelvo! Besito, chau chau!» aseguró la icónica figura de la televisión.

Juana Viale, por su parte, amplió la información, indicando que el malestar y la tos de Mirtha se debían a los intensos aires acondicionados de sus recientes salidas al teatro.

Recomendaciones Médicas y Proceso de Recuperación

Los médicos han aconsejado reposo y medicación para evitar complicaciones, como una bronquitis leve. Aunque la conductora está ansiosa por regresar, su familia ha confirmado que lo más prudente es dejar que se recupere totalmente.

El Progreso de Su Salud

El 22 de abril, su situación había mostrado mejoría, pero aún se requería el alta médica para reintegrarse a su rutina. Finalmente, este jueves se confirmó que, debido a la persistente tos y la recomendación médica, lo mejor era que Mirtha permaneciera en casa.

Juana Viale Regresa a la Conducción

Con la ausencia de su abuela, Juana Viale volverá a hacerse cargo de la conducción, asegurando que el programa siga su curso sin interrupciones. A lo largo de su carrera, las ausencias de Mirtha en televisión por motivos de salud siempre han sido poco frecuentes, lo que resalta su tenacidad.

Los Invitados de Este Fin de Semana

El sábado, La Noche de Mirtha contará con la presencia de invitados como Joaquín Levinton, Andrea Frigerio, el médico Conrado Estol y la cantante Ángela Leiva. Mientras que Almorzando con Juana ofrecerá una mesa con Jorgelina Aruzzi, Nazareno Casero, Benjamín Amadeo, José Chatruc y Marcos Díaz Videla.