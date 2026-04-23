Córdoba: 70% de las exportaciones, el reto de mantener la competitividad

El presidente del Comité Argentino de la Cámara de Comercio Internacional, Marcelo Elizondo, compartió su visión sobre la competitividad actual en un evento organizado por la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba. Su exposición, titulada “Nuevas condiciones para la competitividad en un mundo en pleno cambio”, se centró en las transformaciones globales que afectan al comercio.

El encuentro, realizado el 21 de abril, reunió a expertos y profesionales con el objetivo de analizar las oportunidades y desafíos del actual contexto internacional. Elizondo, quien también es el Director del Comité de Economía Internacional del CARI, remarcó la necesidad de redefinir el comercio exterior, alejándolo de las nociones clásicas de importaciones y exportaciones.

Transformaciones Globales que Impactan el Comercio

Durante su presentación, Elizondo destacó que se están produciendo cambios significativos en el ámbito comercial. “Hoy conviven dos planos que modifican el funcionamiento de los mercados”, afirmó. Por un lado, la geopolítica está alterando las cadenas de suministro. Por otro, cuatro revoluciones están permitiendo a las empresas ser más resilientes y generar nuevas oportunidades de negocio. Estas revoluciones incluyen:

La Era de la Información y la Innovación

La inteligencia artificial, la automatización, la biociencia y la transformación de las organizaciones son criterios fundamentales para entender estos cambios. Las empresas están evolucionando hacia estructuras más horizontales y flexibles, facilitando el trabajo colaborativo y en red.

A pesar de un entorno internacional desafiante, Elizondo subrayó que el comercio mundial sigue su tendencia de crecimiento, alcanzando un récord de 35 billones de dólares en el último año. Sin embargo, Argentina se encuentra por debajo de su potencial, generando solo el 0,3% del comercio internacional, cifra que podría aumentar a 0,5% basado en su dimensión económica.

Desafíos de la Economía Argentina

Elizondo advirtió que Argentina enfrenta limitaciones que obstaculizan su participación en el comercio exterior. El país registra el ratio de comercio internacional más bajo de la región debido a años de intervención estatal excesiva, proteccionismo y regulación. Este contexto ha restringido la convergencia tecnológica y reducido la presencia de empresas locales en mercados globales.

Según el especialista, apenas 70 empresas argentinas superan los 100 millones de dólares en ventas anuales al exterior, concentradas principalmente en sectores como agroindustria, energía y servicios tecnológicos.

Córdoba: Un Protagonista Clave

Córdoba se posiciona como una de las provincias más relevantes en el panorama exportador, acumulando alrededor del 70% de las exportaciones nacionales. Sin embargo, el futuro dependerá de políticas locales que potencien la competitividad.

Elizondo enfatizó la importancia de reducir la presión impositiva, mejorar la eficiencia de la administración pública y fortalecer la infraestructura regional. También destacó la necesidad de construir una “mesoeconomía más robusta”, que involucre instituciones académicas, cámaras y servicios técnicos en apoyo a las empresas.

El panorama para este año es alentador, y tanto Córdoba como Argentina podrían entrar en un ciclo de exportaciones récord, impulsadas por los sectores productivos clave y una demanda internacional dinámica, a pesar de la incertidumbre global.

Impulsando el Crecimiento de las PYMES

Elizondo concluyó que, para sostener el crecimiento económico, es esencial ampliar la base de empresas que exportan. Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) necesitan asegurar su presencia internacional con una oferta constante. Para ello, señaló, sería ideal habilitar condiciones estructurales que respalden este desarrollo a largo plazo, incluyendo estabilidad cambiaria, acceso al crédito y modernización productiva.