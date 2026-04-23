Concordia en Shock: Aprehenden a sospechosos de intentar vender a dos menores por dinero y terrenos

Intento de Venta de Niños en Concordia: Un Caso Alarmante

Un estremecedor incidente sacude a la ciudad de Concordia, en Entre Ríos, donde la Justicia investiga un presunto intento de comercializar a dos niños pequeños.

Las autoridades han comenzado una profunda investigación tras recibir informes que sugieren que los menores, de 1 y 4 años, habrían sido ofrecidos a otras personas con la intención de obtener beneficios económicos y terrenos.

Desarrollo de los Hechos

La denuncia inicial llevó a un allanamiento en un domicilio local, donde se encontraron elementos que podrían ser claves para la causa. Este procedimiento fue fundamental para poner a los menores a salvo, quienes ahora se encuentran bajo la custodia de una abuela.

Investigación en Marcha

La fuerza policial se encuentra en las primeras etapas de la investigación, y no se descartan nuevas acciones como más allanamientos o acusaciones. El foco está puesto en esclarecer el papel de los involucrados y determinar si existen intermediarios en esta situación alarmante.

Conexiones con el Narcotráfico

Tras el primer operativo, se realizaron otros dos allanamientos relacionados con un clan narcotraficante. En uno de los lugares, se arrestó a una mujer identificada como la supuesta «compradora» de los niños, donde también se incautaron drogas y efectivo.

Motivos Oscuros Detrás del Caso

Según informaciones de medios locales, la principal hipótesis sugiere que la acusada podría haber buscado la custodia de los menores como un medio para obtener prisión domiciliaria en una causa abierta en su contra.

Impacto en la Comunidad y Respuesta del Estado

La gravedad de la situación ha generado una fuerte conmoción en la comunidad de Concordia, especialmente debido a la corta edad de los menores implicados. Organismos de protección infantil han tomado cartas en el asunto para garantizar el bienestar de los niños y evaluar su situación familiar.

Preocupación por Delitos contra la Infancia

Este incidente se enmarca dentro de un contexto más amplio de preocupación por las violaciones a los derechos de los menores. La sociedad exige respuestas efectivas y controles más rigurosos para evitar que situaciones como esta se repitan.