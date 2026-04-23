Trump asegura a la BBC: ‘Lo que haga está funcionando’ tras ordenar a la Marina de EE.UU. atacar barcos iraníes en Ormuz

El presidente estadounidense ha emitido una contundente declaración respecto a la seguridad en una de las rutas marítimas más críticas del mundo. Su decisión trae consigo un aumento significativo de las tensiones en un área ya marcada por conflictos.

Trump Envia Mensaje Firme a la Marina de EE.UU.

El presidente Donald Trump ha instruido a las Fuerzas Navales de su país que dispare contra cualquier nave que esté involucrada en la colocación de minas en el Estrecho de Ormuz. En un post en su red social, afirmó que “no debería haber ninguna vacilación” en la implementación de esta orden.

Acciones Inmediatas en el Estrecho de Ormuz

Trump destacó que los barcos desminadores de la Marina de los EE.UU. están trabajando actualmente en la zona. Esta iniciativa llega tras el anuncio previo de interceptar embarcaciones con destino a Irán, como parte de un esfuerzo para frenar los ingresos económicos de dicho país.

El mandatario busca afectar considerablemente la economía iraní, relacionada tanto con los elevados peajes por tránsito como sus ingresos petroleros. En respuesta, funcionarios iraníes han calificado el bloqueo como “piratería” y han expresado que la reapertura del estrecho depende de la suspensión de las acciones estadounidenses.

Irán Responde con Tácticas de Guerra

Desde que se ha intensificado este conflicto, Irán ha adoptado tácticas de guerra asimétrica, incluyendo la colocación de minas y el uso de drones. Han llevado a cabo la incautación de barcos, lo que ha aumentado la incertidumbre en las aguas del Golfo Pérsico y ha provocado una drástica reducción del tráfico comercial.

La Estrategia de Trump y su Efecto en las Relaciones Internacionales

En una reciente entrevista con la BBC, Trump se mostró confiado en que “lo que haga está funcionando muy bien”. Este enfoque ha generado una serie de interrogantes sobre el futuro de las relaciones entre EE.UU. y naciones aliadas, especialmente el Reino Unido, que ha mostrado reservas sobre el conflicto.

Con una tensa situación local y un estrecho donde transita una quinta parte del petróleo mundial, ambos países están aplicando sus propios bloqueos navales mientras continúan sus enfrentamientos aéreos y marítimos en la región.

¿Qué Sucederá Ahora?

El escenario en el Estrecho de Ormuz es incierto y representa uno de los puntos críticos donde confluyen intereses económicos y de seguridad global. La comunidad internacional permanecerá atenta a los acontecimientos, ya que cualquier escalada podría tener repercusiones severas en los mercados energéticos y en la estabilidad regional.