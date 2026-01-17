Aerolíneas Argentinas inaugura ruta Córdoba-Miami para el Mundial

A partir del 5 de junio, Aerolíneas Argentinas ofrece un emocionante vuelo directo entre Córdoba y Miami, expandiendo las opciones de viajes internacionales desde el Aeropuerto Ambrosio Taravella.

Detalles del Nuevo Vuelo

Aerolíneas Argentinas ha anunciado la incorporación de un vuelo directo entre Córdoba y Miami, que comenzará a operar el 5 de junio. Este servicio contará con dos frecuencias semanales, los jueves y domingos, formando parte de la oferta regular de la aerolínea, incluso después de la Copa del Mundo.

Fortaleciendo el Hub Córdoba

La creación de esta nueva ruta es parte de la estrategia de Aerolíneas Argentinas para consolidar el Hub Córdoba, uno de los principales centros operativos en el país. Desde esta ciudad, se ofrecen ya vuelos internacionales a diversos destinos, incluidos Río de Janeiro, Florianópolis, Punta del Este, Aruba y Punta Cana. Además, se facilita la conexión entre varias ciudades argentinas sin necesidad de pasar por Buenos Aires.

Operaciones Especiales por la Copa del Mundo

En paralelo al lanzamiento del vuelo Córdoba–Miami, Aerolíneas Argentinas ha diseñado una operación especial para apoyar a la Selección Argentina durante la fase de grupos en la Copa del Mundo, programando vuelos directos desde el Aeropuerto de Ezeiza hacia las ciudades sede de los partidos en Estados Unidos.

Aumento de Frecuencias a Miami

Además del nuevo vuelo, la conexión regular entre Ezeiza y Miami se verá reforzada, alcanzando un total de 18 frecuencias semanales, con hasta tres vuelos diarios en horarios tanto diurnos como nocturnos, incrementando así la capacidad hacia uno de los destinos más solicitados.