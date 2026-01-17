Alimentos y Bebidas Aumentan 0,5% en la Segunda Semana de Enero 2026

Un nuevo informe revela que el precio de los alimentos y bebidas ha registrado un aumento del 0,5% en la primera mitad de enero de 2026, a pesar de una desaceleración en la inflación anual.

Durante la segunda semana de enero del 2026, la inflación promedio en alimentos y bebidas se incrementó un 0,5%, según un estudio realizado por la consultora Labour, Capital & Growth (LCG). El informe destaca que en el último mes, la inflación se desaceleró a un 1,1% mensual.

Aumentos más destacados en la canasta alimentaria

El rubro que más se incrementó fue el de verduras, con un alza del 2,1%, representando el 36% de la subida semanal. Le siguen los aceites con un 1,9%, y los productos lácteos y huevos con un 0,9%. Las carnes también experimentaron un aumento del 0,5%, mientras que los cereales y pastas vieron un incremento del 0,2%.

Rubros con descensos en sus precios

En cuanto a las bajas, azúcar, miel, dulces y cacao lideraron la lista con una reducción del 0,9%, seguidos por frutas y condimentos, que cayeron un 0,7% y 0,1%, respectivamente.

Proyecciones para el resto del mes

Las mediciones iniciales para enero sugieren que la inflación general podría ubicarse en torno al 2,3% mensual. Según la consultora Eco Go, el incremento en los precios de los alimentos dentro del hogar alcanzó un 0,8%, un moderado aumento que se refleja en la proyección del índice de alimentos.

Datos del INDEC sobre inflación de diciembre

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que en diciembre de 2025, la inflación general fue del 2,8%. Es relevante destacar que el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas registrado mostró un aumento del 3,1%.

Los productos que más se incrementaron incluyen:

Limón: +31,2%

Manzana: +16,4%

Asado: +13,5%

Cuadril: +10,4%

Nalga: +9,9%

En contraste, algunos productos, como el tomate y la cebolla, experimentaron descensos significativos en sus precios.