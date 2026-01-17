Bad Bunny regresa a Chile con emotivo homenaje a Víctor Jara

Bad Bunny Rinde Tributo a Víctor Jara en su Gira Mundial

En un emotivo arranque de su gira 2026, Bad Bunny homenajeó al icónico Víctor Jara en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, un lugar de resonante historia. Su actuación fusionó música y memoria, despertando el espíritu de resistencia pugna.

Bad Bunny inició con gran impacto la etapa 2026 de su gira mundial en el emblemático Estadio Nacional de Santiago de Chile. Durante sus tres presentaciones, el artista tributo al reconocido Víctor Jara, el legendario cantante folclórico y ferviente activista chileno, quien perdió la vida durante la dictadura de Augusto Pinochet en 1973.

Un Estadio con Historia Es significativo recordar que este mismo estadio, que sirvió de escenario para la música de Jara, fue también un centro de detención y tortura durante la represión militar en Chile en los años ’70.

Un Himno de Resiliencia Durante uno de los conciertos, un integrante de la banda de Bad Bunny presentó una conmovedora versión instrumental del emblemático El derecho a vivir en paz, con mandolina. La poderosa canción se transformó en un símbolo de resistencia, y el público acompañó a pleno, generando un momento de conexión única.

Expectativas para el Super Bowl Con el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl a la vuelta de la esquina, Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, compartió un adelanto de su presentación del 8 de febrero en el Levi’s Stadium de California, aumentando la expectativa entre sus seguidores.

Un Mensaje de Diversidad El video promocional muestra al artista bajo un flamboyán, símbolo de la cultura caribeña, danzando junto a personas de diversas razas y edades. Impulsado por su canción El baile inolvidable, el clip resalta la riqueza cultural y la inclusión, presentando una estética similar a su gira Debí Tirar Más Fotos Tour.