AFA: Escándalo Internacional de Fondos, Sociedades Fantasma y Lujo Millonario

Un escándalo se desata en la Asociación del Fútbol Argentino, donde la administración de sus fondos se encuentra bajo la lupa tras una investigación detallada de registros financieros.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), dirigida por Claudio “Chiqui” Tapia, enfrenta serias acusaciones en relación a la gestión de más de US$260 millones recaudados por la empresa TourProdEnter LLC, designada como agente comercial para el exterior.

Un Vistazo a la Operativa de TourProdEnter LLC

Fundada en agosto de 2021 en Florida, la empresa fue autorizada para resguardar ingresos por patrocinadores y derechos de transmisión. Solo cuatro meses tras su creación, se convirtió en el “agente comercial exclusivo para el exterior” de la AFA, según documentación oficial.

Desglose de un Surtido de Fondos

Según un informe de La Nación, TourProdEnter acumuló al menos US$260 millones en cuentas de bancos estadounidenses como Citibank y JP Morgan. Las principales empresas aportantes incluyen Adidas, así como representaciones de la AFA que organizan amistosos internacionales.

Destinos Sospechosos de los Fondos

Sin embargo, una parte significativa de esos ingresos no se destinaron a las actividades de la AFA. Al menos US$42 millones fueron transferidos a asociaciones en Florida que, sorprendentemente, carecen de empleados y actividades comerciales verificables.

Investigaciones en Curso

Las investigaciones han revelado que algunos de los beneficiarios en cuestión son argentinos de Bariloche con antecedentes problemáticos financieros, lo que genera aún más dudas sobre la transparencia de las operaciones.

Operaciones Ambientadas en el Extranjero

Un punto de interés fue Adcap Uruguay Agente de Valores, que recibió US$109,9 millones, con algunas transferencias regidas por empresas en las Islas Vírgenes Británicas, un esquema utilizado para evadir restricciones cambiarias en Argentina.

Vínculos Personales y Financieros

La administración de TourProdEnter está en manos de Erica Gillette, pareja del productor teatral Javier Faroni, quien mantiene conexiones con Tapia. A pesar de esto, ni Tapia ni su adjunto Pablo Toviggino figuran en los documentos analizados, aunque coincide que algunos gastos alinean con actividades oficiales de la AFA.

Respuestas de los Implicados

A la consulta de La Nación, tanto Gillette como Faroni optaron por no comentar. Desde su entorno aseguran que todas las operaciones de TourProdEnter se realizan en el marco contractual vigente, mientras que Adcap defiende su conformidad con las normativas vigentes.

Interrogantes sobre la Transparencia

Los registros analizados apuntan a transferencias notables a personas vinculadas a la dirección de la AFA, generando más interrogantes respecto a la gestión y controles internos en la entidad.