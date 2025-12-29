Ocho barrios porteños se beneficiarán con la nueva Onda Verde de transporte

A partir de 2026, el Trambus transformará la movilidad en Buenos Aires, conectando ocho barrios sin necesidad de ingresar al microcentro.

El Trambus, un nuevo sistema de transporte eléctrico y sustentable, comenzará a operar en 2026, ofreciendo un trayecto directo entre el sur y el norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este innovador servicio busca optimizar el recorrido para facilitar los desplazamientos de los ciudadanos, mejorando así la calidad del transporte público en la metrópoli.

Conexiones Eficientes: El Primer Ramal del Trambus

El Trambus T1 será el primer ramal que conectará las localidades de Nueva Pompeya, Aeroparque y Costanera Norte. Este servicio se destacará por su velocidad y eficiencia, gracias a la implementación de semáforos inteligentes que sincronizan el paso del transporte. Además, se espera que los tiempos de trayecto se reduzcan significativamente, pasando de más de 90 minutos a menos de una hora.

Innovación Tecnológica para un Transporte Sostenible

Una de las características más destacadas del Trambus es su sistema de onda verde, que ajusta los semáforos según la llegada de los vehículos. Esto permitirá un flujo más continuo y rápido, optimizando el tiempo de viaje para los usuarios. Durante las horas pico, se proyecta que la frecuencia de los Trambus será de tan solo cuatro minutos entre unidades.

Beneficios para los Usuarios y Tarifas Integradas

El servicio de Trambus no solo promete eficiencia en los tiempos de traslado, sino que también ofrecerá una tarifa integrada con el Subte, facilitando así el uso del transporte público. Los pasajeros disfrutarán de descuentos automáticos al combinar ambos servicios, conectándose con las líneas A, B, D, E y H del Subte, así como con varios ferrocarriles y Metrobus.

Barrios Beneficiados por el Trambus

El Trambus estará disponible para un total de ocho barrios porteños, ampliando el acceso a un transporte ágil y eficiente:

Parque Patricios

Boedo

Parque Chacabuco

Almagro

Caballito

Villa Crespo

Palermo

Nueva Pompeya