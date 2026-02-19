Agencia de derechos civiles demanda a embotelladora de Coca-Cola por evento excluyente de hombres

Título: La EEOC demanda a Coca-Cola por discriminación de género en un evento exclusivo para mujeres

Bajada: La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE.UU. interpuso una denuncia contra un embotellador de Coca-Cola, acusando a la empresa de violar la ley al excluir a los hombres de un evento destinado solo a empleadas.

La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) de EE.UU. ha presentado una demanda contra Coca-Cola Beverages Northeast, un embotellador y distribuidor de productos de la icónica marca, por discriminación de género. La acusación surge a raíz de un evento de networking que, según la denuncia, excluyó a los hombres, constituyendo la primera acción legal de este tipo desde que Donald Trump asumió la presidencia.

Detalles del Evento Polémico

El evento, que tuvo lugar en un casino de Connecticut en septiembre de 2024, reunió a aproximadamente 250 empleadas. La EEOC argumenta que este encuentro viola las leyes federales, ya que no proporcionó acceso equitativo a todos los empleados, lo que lo convierte en un caso emblemático en la lucha por la equidad en el ámbito laboral.

Reacciones de Coca-Cola y Contexto Legal

Hasta el momento, Coca-Cola no ha ofrecido comentarios sobre la demanda. La empresa es propiedad de Kirin Holdings, un conglomerado japonés, y no está directamente implicada en el caso. Esta situación se da en un contexto donde el gobierno de Trump ha criticado abiertamente programas de diversidad, equidad e inclusión, argumentando que se traducen en “discriminación inversa” y afectan la toma de decisiones basadas en méritos.

El Enfoque de la EEOC sobre la Diversidad

El término DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) abarca un conjunto de iniciativas que buscan promover la participación equitativa de grupos históricamente subrepresentados. Sin embargo, la EEOC también está investigando otras empresas, como Nike y Northwestern Mutual, acusadas de discriminar a trabajadores blancos, y ha solicitado información relacionada con políticas de DEI a varias firmas legales importantes.

La Postura de la EEOC

Catherine Eschbach, abogada general interina de la EEOC, enfatizó que excluir a cualquier grupo protegido, como los hombres, de eventos organizados por el empleador es ilegal. “La EEOC está comprometida a garantizar que todos los empleados, hombres y mujeres, tengan acceso igualitario a todos los aspectos de su empleo”, afirmó en un comunicado.

Beneficios Otorgados a las Empleadas

Según la denuncia, las empleadas que asistieron al evento no solo fueron excusadas de sus labores habituales, sino que también no se les exigió utilizar días de licencia y se cubrieron sus gastos de alojamiento. Estas condiciones han sido parte del foco central de la acusación presentada por la EEOC.