Menos faltas permitidas en los secundarios de CABA este año

Con el objetivo de impulsar el rendimiento académico y reducir el ausentismo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementa una reforma que limita las faltas en el nivel secundario.

Las autoridades educativas de Buenos Aires han decidido tomar cartas en el asunto y han establecido una nueva norma que disminuye de 25 a 20 el número máximo de faltas anuales permitidas en las escuelas secundarias, tanto públicas como privadas. Esta medida, que afecta a alrededor de 200,000 estudiantes, forma parte del Plan Buenos Aires Aprende y busca revitalizar el Reglamento Escolar vigente.

El alarmante dato: 9 de cada 10 inasistencias no cuentan con justificación.

Los nuevos cambios responden a una realidad preocupante: actualmente, el promedio de inasistencias por alumno asciende a 27, lo que equivale a casi dos meses sin clases. Además, la tasa de ausentismo en secundaria llega a un preocupante 19,6%. En términos educativos, cada día sin asistencia representa una oportunidad perdida, afectando el proceso de aprendizaje y el futuro educativo de los estudiantes.

Modificaciones en el Régimen de Faltas

Hasta la fecha, el sistema permitía acumular hasta 25 faltas al año, y la evaluación de la regularidad se realizaba al final de cada bimestre, dejando lugar a decisiones docentes que variaban. Con la implementación de la nueva normativa, el límite se reduce a 20 inasistencias anuales, con un tope de 5 por bimestre.

Además, las excepciones que solían aplicarse ante llegadas tardías o vacaciones fuera del calendario oficial ahora quedan eliminadas, buscando un control más riguroso del ausentismo y sus consecuencias académicas.

Control más frecuente de la regularidad estudiantil.

A partir de esta modificación, la irregularidad en la asistencia será monitoreada de forma más constante. Si un alumno pierde su regularidad, deberá recuperar los contenidos en instancias formales, como durante el receso invernal o en el período escolar de diciembre a febrero. La intención detrás de esta decisión es clara: frenar el ausentismo constante antes de que derive en abandono escolar.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, expresó en redes sociales su preocupación ante la normalización de las faltas: “¿Cuándo se naturalizó que los chicos falten casi dos meses por año a la escuela sin consecuencias? Por años, se han relativizado las normas, lo que ha llevado a un aumento del ausentismo y el abandono escolar. La realidad es que faltar a la escuela no es opcional y tiene sus efectos.”

La etapa secundaria es crucial, ya que es donde los estudiantes gozan de mayor autonomía. Sin embargo, también refleja una tendencia donde el ausentismo prolongado a menudo se convierte en la antesala de la deserción escolar.