Hassett critica fuertemente estudio de la Fed de Nueva York sobre aranceles: ‘Una vergüenza’

La reciente publicación de un estudio de la Reserva Federal de Nueva York ha generado controversia, al revelar que la mayoría de la carga de los aranceles es absorbida por las empresas y consumidores estadounidenses. Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, no escatimó en críticas hacia el informe.

El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, ha calificado como “vergonzoso” un estudio de la Reserva Federal de Nueva York que sostiene que casi el 90% de la carga de los aranceles en 2025 recae en el sector estadounidense. Durante una entrevista en CNBC, Hassett no dudó en decir que los responsables del estudio deberían “ser disciplinados”, y enfatizó que las políticas arancelarias benefician a los consumidores locales.

Las Críticas al Estudio de la Reserva Federal

El análisis, divulgado recientemente, generó un amplio debate en los medios. Hassett argumentó que el informe se basa en un análisis que sería rechazado en una clase de economía de primer semestre. Afirmó que es una falta de rigor presentar tales conclusiones sin tomar en cuenta los beneficios que los aranceles podrían traer a los consumidores estadounidenses.

Un Estudio Revelador

De acuerdo con el estudio, el traslado de costos a las empresas y consumidores de EE.UU. se ha mantenido elevado durante este año. En sus primeros ocho meses, alrededor del 94% de los costos arancelarios fueron asumidos por los estadounidenses. Aunque en noviembre, fallaba un poco de alivio con un 86% en el traslado de costos, sigue siendo el sector estadounidense el principal afectado.

Los autores del estudio, Mary Amiti, Chris Flanagan, Sebastian Heise y David E. Weinstein, subrayaron que la carga económica de los aranceles está sobre todo en manos de los consumidores y empresas. Sin embargo, también aclararon que las opiniones expresadas en la publicación son personales y no reflejan necesariamente la posición de la Reserva Federal.

Perspectivas de Otros Economistas

Investigaciones de académicos como Gita Gopinath y Brent Neiman coinciden con las conclusiones del estudio de la Fed de Nueva York. Señalan que el traslado de aranceles prácticamente alcanza el 100%, lo que implica que los estadounidenses están asumiendo la mayor parte de los costos comerciales.

Aún más, la Oficina Presupuestaria del Congreso de EE.UU. estima que los exportadores extranjeros solo absorben un 5% de los costos, mientras que un 30% de esa carga recae en las empresas y un 70% en los consumidores.

La Perspectiva Internacional

Un estudio del Instituto Kiel en Alemania también se sumó a la crítica, calificando los aranceles de un “autogol” para EE.UU., afirmando que “los importadores y consumidores asumen casi todo el costo”, mientras que “los exportadores extranjeros solo cubren alrededor del 4%”.

Una Visión Optimista

A pesar de las críticas al estudio de la Fed, Hassett mantiene una visión de optimismo sobre el futuro económico. Argumenta que si se promueve la producción local, esto generará demanda interna que beneficiará tanto a trabajadores estadounidenses como a los consumidores. “Elevará los salarios en EE.UU. y mejorará la situación de los consumidores”, concluyó Hassett.