UxP presenta su propuesta de reforma laboral: jornadas reducidas, aguinaldo para monotributistas y salario social complementario.

La discusión sobre la reforma laboral en Argentina avanza con propuestas que prometen impactar significativamente las condiciones de trabajo. Descubrí qué modificaciones se plantean y cómo pueden afectar a los trabajadores del país.

En la reciente reunión de comisiones, el debate sobre la reforma laboral se intensificó. Aunque el bloque de La Libertad Avanza y sus aliados lograron aprobar un despacho de mayoría, Unión por la Patria presentó un dictamen alternativo que busca revertir las desregulaciones recientes y promover derechos laborales en consonancia con la era digital.

Nuevas Medidas para la Jornada Laboral

– La jornada laboral se establecerá en 7 horas diarias (o 42 semanales). Además, las horas de trabajo nocturno no deben exceder las 6 horas. La normativa actual permite jornadas de 8 horas y hasta 48 semanales, pero la transición a esta nueva medida será gradual, reduciendo un 25% cada año durante cuatro años, sin afectar el salario.

– Se propone que el 10% de las ganancias anuales de las compañías sean distribuidas entre los trabajadores. Esta repartición se hará de acuerdo a una fórmula basada en días trabajados, sueldo y antigüedad, aunque se creará una excepción para empresas recientes y cooperativas.

Licencias Parentales y Nuevos Beneficios

– A partir de la aprobación del proyecto, las personas gestantes tendrán derecho a 126 días de licencia (45 previos y 81 posteriores al nacimiento), mientras que las personas no gestantes contarán con 45 días. Actualmente solo se otorgan 90 y 2 días, respectivamente.

– La reforma también incluye 126 días de licencia por adopción y nuevas licencias especiales para situaciones como violencia de género y controles preventivos de salud.

Sueldos Justos y Beneficios Adicionales

– Se establece un Ingreso Anual Complementario para monotributistas, que se pagará en junio y diciembre, calculándose a partir del total facturado del semestre.

– Además, el Salario Social Complementario se implementará para trabajadores informales, equivalente al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

– La reforma incluye medidas para garantizar la desconexión digital, permitiendo a los empleados no responder fuera del horario laboral sin temor a represalias. Asimismo, las indemnizaciones deberán pagarse de una vez, favoreciendo a los trabajadores.

Trabajo y Plataformas Digitales

– Las condiciones para mensajeros y repartidores de aplicaciones cambiarán, con la presunción de un contrato laboral y derechos claros sobre seguridad, compensaciones por gastos y transparencia en el uso de algoritmos.

– Se establece que el Salario Mínimo deberá ser, al menos, el equivalente a la Canasta Básica Total, y se facilita la homologación de convenios colectivos sin objeciones dentro de un plazo de 30 días.

Salud y Seguridad Ocupacional

– Se introduce un sistema de alta automática para empleados no registrados y se fomentan Comités Mixtos de Salud y Seguridad en empresas con más de 50 trabajadores.

Impacto de la Inteligencia Artificial en el Trabajo

– Se prohibirá el uso de decisiones completamente automatizadas en contrataciones y despidos, asegurando la intervención humana. También se evitará la creación de programas de reputación laboral digital que afecten futuro empleos.

Una Controversia en el Congreso

Durante el plenario, el diputado Nicolás del Caño criticó abiertamente a la legisladora Lilia Lemoine por su postura sobre la reforma laboral, enfatizando que las medidas propuestas atentan contra los derechos de los trabajadores. Las tensiones reflejan un amplio desacuerdo dentro del Congreso en torno a la dirección que deben tomar las políticas laborales en el país.