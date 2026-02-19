Twitch Experimenta Nuevos Anuncios para Retener a sus Streamers

Twitch, la plataforma líder en streaming, está innovando al probar anuncios en los momentos de pausa de las transmisiones, buscando mejorar la experiencia del espectador y la monetización para los creadores.

Twitch, reconocido por ser un espacio esencial para los streamers, ha iniciado un experimento que podría transformar la forma en que se generan ingresos durante las pausas. La compañía está implementando anuncios que reemplazan las tradicionales pantallas estáticas con contenido publicitario, buscando así maximizar las oportunidades de monetización.

Adiós a la Pantalla en Blanco: Anuncios Contextualizados en Pausas

Estos nuevos anuncios aparecerán durante los momentos en que los streamers interrumpen sus emisiones, aprovechando un espacio que hasta ahora quedaba sin uso. En lugar de un simple «be right back», los espectadores podrán ver publicidad relevante, lo que no solo mantendrá su atención, sino que también generará ingresos adicionales tanto para Twitch como para los creadores.

Manteniendo la Atención del Público

La intención es que estos anuncios se integren de manera sutil, evitando que la audiencia se distraiga o pierda interés en el contenido. Según las pruebas preliminares, esta estrategia podría ser más efectiva que los anuncios tradicionales, dado que los usuarios tienden a estar más atentos durante estos intervalos.

Estrategia de Diversificación de Amazon

Esta iniciativa es parte de la estrategia de Amazon, propietaria de Twitch, para diversificar las fuentes de ingresos en un panorama que ha visto críticas significativas en torno a las políticas de monetización. Con esta nueva modalidad, Twitch intenta ofrecer alternativas que no perturben la experiencia de visualización en vivo.

Un Programa Piloto en Evaluación

Actualmente, Twitch está ejecutando un programa piloto limitado que evalúa la aceptación de la audiencia y el impacto financiero para los streamers. Esta nueva modalidad busca alternativas menos intrusivas que los anuncios pre-roll y mid-roll, que pueden generar descontento entre los espectadores.

Integración con Ads Manager

Los anuncios que se muestren serán gestionados a través del sistema de Ads Manager, permitiendo a los creadores personalizar la frecuencia y duración de los mismos. Aunque todavía no se ha definido un modelo de bonificación adicional, se espera que los ingresos se distribuyan de manera similar a los anuncios convencionales.

Opiniones Divididas Entre los Streamers

Algunos streamers ven esta posibilidad de monetización como una oportunidad, especialmente en momentos en que no están en cámara. Sin embargo, otros expresan su preocupación por el potencial exceso de publicidad, que podría influir negativamente en la lealtad de su audiencia.