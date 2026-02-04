Agencia de EE. UU. Investiga a Nike por Supuesta Discriminación Contra Empleados Blancos

La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE. UU. (EEOC) ha iniciado una investigación sobre Nike tras acusaciones de discriminación contra empleados y postulantes blancos. La creciente presión sobre la gigante del deporte promete revelar tensiones en sus políticas de diversidad.

La Investigación de la EEOC: Detalles Clave

La EEOC ha solicitado a Nike información relevante sobre las alegaciones, incluyendo los objetivos de “Diversidad, Equidad e Inclusión” (DEI) que se han planteado para 2025. Este anuncio se realizó en un contexto donde la administración de Donald Trump ha intensificado el escrutinio sobre las iniciativas de diversidad dentro de las empresas.

Reacción de Nike ante las Accusaciones

Nike ha calificado esta situación de “sorpresiva y poco común”, insistiendo en que sigue todos los procedimientos legales relacionados con la discriminación. Andrea Lucas, presidenta de la EEOC, explicó que la entidad tomará todas las medidas necesarias para asegurar una investigación exhaustiva cuando se presenten indicios de violaciones de las normas federales.

Nixon y la Agenda de Diversidad

La EEOC tiene el mandato de hacer cumplir la legislación que prohíbe la discriminación laboral por motivos de raza, color, religión, sexo, origen nacional, edad, discapacidad o información genética. Lucas, quien asumió el cargo en un contexto político cambiante, ha manifestado su compromiso de aplicar la ley de manera equitativa para proteger a todos los empleados.

Impacto de la Administración Trump en Las Iniciativas de Diversidad

Bajo la administración Trump, se han implementado medidas que desafían las políticas de DEI. Desde la derogación de contratos relacionados con la equidad hasta la orden de certificar que los contratistas federales no promuevan estas iniciativas, ha surgido un debate sobre el futuro de la diversidad empresarial en EE. UU.

Datos Solicitados y Programas Bajo la Lupa

La información que busca la EEOC abarca desde 2018 y incluye los criterios de selección para despidos, hasta programas de mentoreo y desarrollo profesional que podrían haber estado restringidos por raza. Esta revisión pone de relieve el escrutinio que enfrentan las corporaciones en la actualidad.

Compromiso de Nike con la Legalidad

A pesar de la crisis, un portavoz de Nike afirmó que la compañía ha colaborado de buena fe con la EEOC, proporcionando miles de documentos y respuestas detalladas a las consultas de la agencia. La firma subrayó su compromiso con prácticas laborales justas y el cumplimiento de las leyes contra la discriminación.