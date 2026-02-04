Tribus Urbanas: Descubriendo a Therians y Furries

La televisión argentina se encuentra cada vez más inmersa en los fenómenos digitales, como los furries y therians, que emergen con fuerza en programas de gran audiencia. Estas tribus urbanas han encontrado un espacio en el formato televisivo, cautivando a un público curioso por comprender sus dinámicas.

El furry fandom, que gira en torno a animales antropomórficos con características humanas, ha ganado popularidad desde los años 80. Según Anabella Serventi, psicóloga y miembro de la Asociación Argentina de Salud Mental, los participantes crean avatares conocidos como “fursonas” para socializar y participar en juegos de roles, similar a la cultura cosplay.

La Complejidad de los Therians

En contraste, la comunidad therian se define por una autoidentificación psicológica como animales. Serventi explica que “la theriantropía” es un concepto mitológico que refleja el deseo de transformarse, total o parcialmente, en un ser animal. Estas personas pueden experimentar comportamientos instintivos y adoptar una perspectiva más vinculada al reino animal.

Estilo y Expresión en la Pantalla

Ambas comunidades se manifiestan en plataformas como TikTok, donde sus estéticas son fácilmente reconocibles. Los furries destacan por sus trajes completos que parecen sacados de fiestas infantiles, mientras que los therians optan por una representación más minimalista, utilizando simples máscaras y colas de su especie.

Historias desde el Corazón de la Comunidad

Una joven de 15 años, conocida como Aguará, comparte su experiencia como therian. Desde los 13 años, se ha sentido parte de esta comunidad, inicialmente desconectada de su círculo social familiar. Aguará destaca: “No es algo que elegimos ser, es una parte de nosotros”. Reconoce que ha tenido que adaptarse y ha encontrado un nuevo grupo de amigos que la aceptan tal cual es.

Sobre su identificación como un perro, más específicamente un pastor belga malinois, Aguará afirma que siente que esta raza refleja su personalidad en muchos aspectos de su vida y sus interacciones sociales.

Identidad y Pertenencia

La percepción del fenómeno therian plantea interrogantes sobre la identidad. “Ser therian no significa dejar de ser quien era antes”, explica Aguará. Las plataformas sociales, como TikTok, han permitido que las personas expresen su identidad de maneras innovadoras, mostrando manadas que actúan y se relacionan como lo harían en la naturaleza, desde ladridos hasta comportamientos de caza.

La evolución de estas subculturas a lo largo de las décadas es innegable. Han atravesado el tiempo, desde el hippismo hasta el punk y más allá, dejando huella en la juventud de cada época. La psicóloga Serventi concluye que estas identidades pueden ser tantotendencias como estilos de vida, dependiendo del contexto social y digital en el que se desarrollan.