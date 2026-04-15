“Agostina Páez demandada en Argentina: su ex novio la acusa de robo de auto”

Agustina Páez se encuentra en el centro de una controversia que involucra una acusación por injuria racial en Brasil y una nueva demanda de su exnovio en Argentina, creando un torbellino mediático.

Agustina Páez, conocida por un incidente que ocurrió en Río de Janeiro, se vio involucrada en una situación judicial compleja tras realizar un gesto ofensivo en respuesta a una agresión. Este acto la llevó a ser arrestada, primero en prisión y luego con prisión domiciliaria, donde permaneció casi tres meses antes de regresar a Buenos Aires. Ahora se prepara para enfrentar un juicio por injuria racial.

Sin embargo, el drama no termina allí. El mismo día de su llegada a Argentina, su padre, Mariano Páez, fue capturado en un video en Santiago del Estero, imitando el mismo gesto que su hija había hecho en Brasil, generando más controversia.

Una Nueva Demanda Judicial en Argentina

Diez días después de su regreso, la situación jurídica de Agustina se complica aún más con la aparición de una demanda interpuesta por su exnovio, Javier Zanoni. La acusación se centra en la retención indebida de un automóvil, un Citroën Cactus, que Agustina usó durante su relación de tres años con Zanoni.

Contexto de la Acusación

Según los informes, después de la separación, Agustina no devolvió el vehículo. Javier, quien argumenta que le prestó el coche, ha intentado contactarla de diversas maneras para recuperar su propiedad, pero sin éxito. Sus abogados han informado que enviaron múltiples solicitudes formales para la devolución del automóvil, pero no obtuvieron respuestas.

Versiones Contrapuestas: La Inversión de la Historia

Las partes involucradas tienen relatos diametralmente opuestos sobre la situación. Mientras que los representantes de Javier afirman que su cliente solo busca la restitución del vehículo, amigos cercanos a Agustina sostienen que las acusaciones son infundadas y apuntan a una posible motivación de despecho de parte de Zanoni, quien estaría considerando retirar la denuncia.

El Origen del Automóvil en Discusión

La controversia del Citroën Cactus se remonta a 2024, cuando Agustina se graduó de abogada en Córdoba. Después de su graduación, su familia le obsequió el vehículo. Sin embargo, su papá, Mariano, lo había gestionado a través de una prenda, poniendo el auto a nombre de su yerno, lo que añade más capas a este complicado asunto.

A medida que ambos lados se preparan para ventilar sus preocupaciones en el ámbito judicial, la comunidad sigue observando los desenlaces de esta tensión entre Agustina y su exnovio, marcada por revelaciones y versiones encontradas.