Dólar en Córdoba: Cotización del miércoles 15 de abril

Este miércoles, el panorama cambiario en Argentina presenta importantes variaciones en las cotizaciones del dólar, afectadas por las directrices del Gobierno y la dinámica del mercado.

A partir de hoy, el dólar oficial en el Banco Nación es de 1.335 pesos para la venta y 1.385 pesos para la compra. En un esfuerzo por estabilizar el mercado, el Gobierno ha implementado bandas de fluctuación entre 1.000 y 1.500 pesos para la moneda estadounidense.

¿Cómo se encuentra el Dólar Blue?

Por el momento, el dólar blue continúa siendo un referente importante, aunque no se han revelado sus números exactos en esta edición. Este tipo de cambio informal es monitorizado constantemente por los ciudadanos y comerciantes en el país.

Cotización del Dólar MEP

El dólar MEP muestra un valor de $1.411,47 para la compra y $1.412,81 para la venta. Este tipo de cambio es crucial para aquellos que operan en los mercados bursátiles y desean comprar dólares de manera legal.

Variaciones en el Dólar Oficial por Entidad Financiera

La cotización del dólar oficial puede variar dependiendo de la entidad financiera. A continuación, se detallan los precios en diferentes bancos:

Bancor

Compra: $1.335

Venta: $1.395

BBVA

Compra: $1.340

Venta: $1.390

ICBC

Compra: $1.325

Venta: $1.385

Banco Supervielle

Compra: $1.332

Venta: $1.382